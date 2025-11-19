Veszteséges cégek

Országos szinten 266 vállalat 2,5 milliárd lej veszteséget termel, ebből hét vállalat felelős összesen 2 milliárd lej veszteségért – mondta a kormányfő, aki a Căi Ferate CFR Rt., az Electrocentrale Craiova Rt., az Unifarm Rt., a Transport Feroviar de Marfă CFR Marfă Rt., a Compania Municipală Termoenergetica Rt., a Metrorex Rt. és a Complex Energetic Valea Jiului Rt. vállalat nevét említette. ♦ A CFR Marfă a közlekedési minisztériumon keresztül állami ellenőrzés alatt áll, tavaly 328 millió lej veszteséget könyvelt el, 677 millió lej forgalommal, az elmúlt öt évben pedig több mint egymilliárd lej vesztesége volt. A kormányfő azt is bejelentette, hogy a vállalat helyébe egy új vasúti árufuvarozó, a Carpatica Feroviar lép.