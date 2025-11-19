Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Járműstatisztika

2025. november 19., szerda, Pénz, piac, vállalkozás

Idén októberben 11 százalékkal több új járművet helyeztek forgalomba Romániában, mint 2024 azonos hónapjában, a száz százalékban elektromos autók értékesítése azonban csaknem duplájára nőtt – derül ki a Gépkocsigyártók és Importőrök Egyesületének (APIA) közzétett adataiból.

  • Facebook / Dacia
    Facebook / Dacia

Ezek szerint 2025 októberében 12 769 új autót helyeztek forgalomba az országban. A Dacia értékesítette a legtöbb járművet, 3439 darabot, aztán a Toyota (1332) és a Renault (905) következett a sorban. A három legkelendőbb modell a Dacia Logan (1281 darab), a Dacia Sandero (751), a Dacia Duster (703) és a Dacia Bigster (438) volt. Villanyautókból 80 százalékkal adtak el többet idén októberben, mint egy évvel korábban, piaci részesedésük 8 százalék volt. Az idei év első tíz hónapjában 2024 azonos időszakához képest azonban 3,6 százalékkal 120 836-ra csökkent a forgalomba helyezett új autók száma – közölte az APIA. 

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-19 08:00 Cikk megjelenítése: 198 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 1047
szavazógép
2025-11-19: Pénz, piac, vállalkozás - :

Uniós források

Románia továbbra is jelentős összegű európai támogatást kap, miközben pénzügyi és költségvetési megszorításokkal és feszültségekkel kell szembenéznünk: 21 milliárd eurót a PNRR és 43 milliárd eurót a Kohéziós Alap számára, amelyből 31 milliárd euró európai pénz, a különbözet pedig nemzeti társfinanszírozás.
2025-11-19: Közélet - Fekete Réka:

A reumatológia szépségei és nehézségei (Beszélgetés Tischler Emese asszisztenssel)

Kisgyermekkorától mindig a gyengébbek pártján állt, s bár diákként az irodalom érdekelte a legjobban, mégis az egészségügyet választotta. Tischler Emese 1998-tól teljesít szolgálatot a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban, ahol az első két évben a belgyógyászaton dolgozott, a reumatológiarészleg különválását követően ezen a szakterületen végzi a rábízott feladatokat. Bár többnyire gyógyíthatatlan krónikus betegségekkel találkozik, számára minden olyan eset elégtételt nyújt, amikor sikerült ­enyhíteni a beteg panaszait.
rel="noreferrer"