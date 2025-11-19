Járműstatisztika

Ezek szerint 2025 októberében 12 769 új autót helyeztek forgalomba az országban. A Dacia értékesítette a legtöbb járművet, 3439 darabot, aztán a Toyota (1332) és a Renault (905) következett a sorban. A három legkelendőbb modell a Dacia Logan (1281 darab), a Dacia Sandero (751), a Dacia Duster (703) és a Dacia Bigster (438) volt. Villanyautókból 80 százalékkal adtak el többet idén októberben, mint egy évvel korábban, piaci részesedésük 8 százalék volt. Az idei év első tíz hónapjában 2024 azonos időszakához képest azonban 3,6 százalékkal 120 836-ra csökkent a forgalomba helyezett új autók száma – közölte az APIA.