Kisgyermekkorától mindig a gyengébbek pártján állt, s bár diákként az irodalom érdekelte a legjobban, mégis az egészségügyet választotta. Tischler Emese 1998-tól teljesít szolgálatot a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban, ahol az első két évben a belgyógyászaton dolgozott, a reumatológiarészleg különválását követően ezen a szakterületen végzi a rábízott feladatokat. Bár többnyire gyógyíthatatlan krónikus betegségekkel találkozik, számára minden olyan eset elégtételt nyújt, amikor sikerült ­enyhíteni a beteg panaszait.

Tischler Emese Segesváron született, 1995-ben végezte a középiskolát a segesvári Mircea Eliade Elméleti Líceum magyar tannyelvű humán osztályában. Kisgyermekkorától szavaló- és énekversenyekre járt, az iskola néptánccsoportjának alapító tagja volt, ő vezette fel a műsort a néptánc­előadások előtt, mindig kéznél volt, ha kultúráról, magyarságról volt szó. A pályaválasztás időszakában az irodalom, a néprajz, a tanítóképző felé kacsintgatott, végül győzött a szociális érzékenysége és felvételizett a sepsiszentgyörgyi egészségügyi technikumba. A marosvásárhelyi képzés közelebb lett volna szülővárosához, de fontos volt számára, hogy anyanyelvén folytassa tanulmányait.

A gyógyítás mellett oktatni is kell a pácienst

Elmondása szerint nem ő választotta a belgyógyászatot, hanem a belgyógyászat munkaközössége választotta őt már a technikumi évek alatt. A másodéves belgyógyászati gyakorlaton megkedvelték az osztály alkalmazottjai és visszakérték a további gyakorlatozásra, ezért kollégáival ellentétben nem fordult meg sok szakterületen a kórházban a tanulási időszak alatt. A belgyógyászaton állt munkába 1998 októberében, ahol sokat tapasztalt és tanult, és amikor a reumatológia önálló részleggé vált, Silvia Bojin reumatológus főorvos két asszisztenst választott az osztályról, egyik Tischler Emese volt, és magával vitte az újonnan létrejött részlegre. A belgyógyászathoz tartozó reumatológia a fertőzőosztálynak is helyet adó épület második emeletén működik tizenkét ággyal, két orvos, hét asszisztens, három ápoló és egy takarító teljesít szolgálatot váltásban.

A reumatológiáról azt mondják, könnyű osztály, nincs benne semmi extra, nincsenek életveszélyes állapotban lévő betegek, de tennivaló bőven akad – hangsúlyozza Tischler Emese. Többnyire idős pácienseket kezelnek különböző autoimmun gyulladásos betegségekkel, hátgerincproblémákkal, porckopással, kösz­vénnyel, gyulladásos ritka betegségekkel, de fiatalokat is érintenek ezek a kórok. Sajnos nem gyógyíthatóak, de enyhíthető a páciens állapota. Beszélgetőtársunk a beteg oktatását is fontosnak tartja, mert úgy véli, ha megtanulnak bizonyos mozgástípusokat, kímélhetik azokat a testrészeket, ahol a probléma van, ami fáj. Elmondják, hogyan kell felkelni helyesen az ágyból ahhoz, hogy a hátgerincet óvják, miként tegyenek arrébb egy széket, egy súlyt anélkül, hogy derékból kicsavarodnának, milyen a helyes testtartás üléskor, de semmiképpen nem keresztbe tett lábbal, ami nem jó az ereknek, a térdnek, a szakrális résznek sem. A gyógyszerekkel kapcsolatban is adnak tanácsokat, mit mivel lehet szedni, például a gyomorvédőt be kell venni egy órával étkezés vagy a gyógyszer bevétele előtt, mert csak akkor van hatása. Sok gyulladáscsökkentőt használnak, ezért hangsúlyozzák, hogy nem szabad sót fogyasztani, mert visszatartja a vizet a szervezetben, ez magas vérnyomást, ödémásodást okozhat a lábakban, az arcon.

Tischler Emese a súlyos eseteket is említi, amikor a beteg nem tud felkelni az ágyból, annyira le van merevedve az izom, az ízület, nem működnek a forgók. Őket a kezelés mellett ápolni is kell, éjszaka ezt az asszisztensek végzik, mivel ilyenkor egyedül teljesítenek szolgálatot, nincs ápoló. Vannak, akik összetett betegséggel érkeznek, a reumatológiás probléma társul például asztmával, szívproblémával, és ezt is kell kezelni. Ha előfordul egy légzési elégtelenség, és ez éjszaka történik, elég nehéz egyedül megoldania egy asszisztensnek, miközben ott van a másik tizenegy beteg, akiért felel – részletezi Tischler Emese. Ilyenkor gyorsan kell dönteni, hogy az ügyeletes orvost hívja-e, vagy más osztályról kérjen segítséget, attól is függ, kit ér el hamarabb, ki tud gyorsabban az osztályra érkezni, de az is előfordul, hogy újraélesztésre van szükség, nincs idő latolgatni. Ez csapatmunka, mindenki fontos – szögezi le Tischler Emese.

A Covid-időszakban jó kapcsolat alakult ki más osztályokkal, akkor az asszisztenseket áthelyezték a fertőzőosztályra, az ápolókat az intenzívre, a bőrgyógyászattal jelenleg is nagyon jól összedolgoznak, mivel egy emeleten működnek, csak egy ajtó választja el őket.

A feszültség megszűnik a beteg ágyánál

A reumatológiaosztályon ritka, hogy szabad legyen egy ágy, legtöbbször telt ház van. Idén az első tíz hónap alatt 784 beutalt beteget láttak el, 1142 páciens esetében elegendő volt az egynapos beutalás kezelésre, vizsgálatok elvégzésére, ellenőrzésre, a reumatológiai járóbeteg-rendelőben október végéig 2985 konzultációt jegyeztek. Tischler Emese azt mondja, sokszor van bennük feszültség a nővéri szobában amiatt, hogy mi mindent kell tenni és rövid az idő, de amikor kilép a folyosóra, oldódik a feszültség, és amint belép a kórterembe, nem erőlteti magára a mosolyt, hanem jön magától, mintha valami megváltozna benne. Megfogja a beteg kezét, szól hozzá néhány szót – beszélgetésre a délelőtti váltásban nincs idő –, a páciens hálás tekintete a köszönet és ez elég ahhoz, hogy újult erővel lépjen további teendők felé.

A délelőtti váltásban történnek a kiutalások és a beutalások, ilyenkor sok a papírmunka, jelenleg fél munkaidőben ebben segít egy regisztrátor. A gyakorlatozó technikumi diákok is segítségükre vannak, ők kérdezik ki a beérkező új pácienseket, hogy van-e egészségügyi biztosításuk, milyen gyógyszereket szednek, megmérik a súlyukat, magasságukat, a vérnyomást. A páciens által elmondott panaszok és a klinikai vizsgálat alapján a szakorvos vizsgálatokat ír elő, a további teendőket az asszisztens végzi: kérést ír a laboratóriumba, mágneses rezonancia, komputertomográfia esetén kikérdezi a pácienst, van-e valamilyen ellenjavallat, gondoskodik, hogy a beteg legyen előkészítve ezek elvégzésére. Általában négy-öt naposak a beutalások, ritka a hét-tíz nap.



Képzések szervezője

A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban iCare Kórház-akadémia néven működik az asszisztensek ingyenes továbbképző tanfolyama, amely lehetőséget nyújt, hogy felfrissítsék tudásukat, az újonnan érkezők bővítsék ismereteiket és mindannyian tájékozódjanak az újdonságokról. Tischler Emese részt vesz ennek a képzéssorozatnak a szervezési munkájában, és úgy véli, amit a képzéseken hallanak, azt mindenki már tudja vagy kéne tudnia, de nem árt felfrissíteni az ismereteket, ugyanakkor új felszerelések, újabb vizsgálatok jelennek meg, meg kell tanulni, hogyan készítsék fel ezekre a beteget.

Eddig kilenc modulban kilenc téma alapján tartották a képzéseket, a sorozat nemrég ért véget. A témák: fertőzések megelőzése, a beteg monitorizálása, a páciens előkészítése az orvosi képalkotói vizsgálatokra, a gondozói iratcsomó összeállítása, seb ellátása, a biológiai mintavétel protokollja, a gyógyszeres kezelés sajátosságai, kórházon belüli sürgősségek, újraélesztés. A megyei kórházban több mint négyszázhúsz asszisztens dolgozik, az előadásokat huszonöt főnyi csoportokban tartották, egy-egy témát többször is megismételtek, hogy mindenki részt tudjon venni. Azok számára, akik kimaradtak, megismétlik a teljes képzéssorozatot.



Istenhitben, szakmai elkötelezettséggel, önkéntes munkával

Amikor a segesvári születésű, istenhitben nevelkedett technikumi diák még tanulmányai évei alatt első alkalommal elment a sepsiszentgyörgyi Máltai Szeretetszolgálathoz, éppen felújítás alatt állt a szervezet székháza. Ahogy belépett, azt mondták, öltözzön munkaruhába és egy fiatalember rögtön kőművesszerszámot adott a kezébe. Ő volt Tischler Ferenc. 1999-ben házasodtak össze, két egyetemista gyermek szülei, a máltais szolgálat, a hit megtartása és a szegények felkarolása mindennapjaik része. A szeretetszolgálat táboraiban mindig ott volt az egész család, Emese legfőbb tevékenysége az elsősegélynyújtási csoport vezetése volt, jelenleg többedmagával végzi ezt a feladatot.

Kérdésünkre, hogy mi a hobbija, Tischler Emese válasza: Calcuttai Teréz anya azt mondta, „úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. A nélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.” A reumatológiaosztály asszisztense ezekből a cseppekből sokat ad a betegeknek és a segítségre szorulóknak. Azt mondja, legalább ennyit ő is kap tőlük.

(A gyógyítás szolgálatában rovatunk a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház és a Háromszék együttműködésével készül.)