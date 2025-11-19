Magyarul írt magyar tankönyvek

A program két pillére az új líceumi tankönyvek megírása, valamint az I–VIII. osztályos tankönyvek felülvizsgálata és gyenge minőségű kiadványok esetén újraírása. Erre azért volt szükség, mert a magyar tannyelvű iskolák tankönyvei jelenleg túlnyomórészt román nyelvű könyvek fordításai, nem pedig eredetileg anyanyelven írt szakmai anyagok. Ez hosszú távon hátráltatja a diákok tantárgyi elmélyülését, anyanyelvi gondolkodásuk és fogalomhasználatuk fejlődését, valamint az oktatás minőségét. A program keretében tankönyvíró műhelyeket és gyakorlati tréningeket tartanak, ahol a középiskolai tanárok elsajátíthatják a tankönyvszerkesztés, illusztráció, digitális tananyagfejlesztés és szerzői jog alapjait. Támogatják a saját kéziratok és tananyagrészek elkészítését, amelyek a későbbi pályázatok alapjául szolgálhatnak. Ugyanakkor biztosítják a kiadói és minisztériumi kapcsolódási pontokat, hogy a létrejövő magyar nyelvű tankönyvek valóban bekerülhessenek a hivatalos romániai tankönyvjegyzékbe. A pályázat meghirdetésének lehetséges időpontja 2026 tavasza, amikorra az oktatási minisztérium várhatóan megjelenteti és elfogadja az új líceumi tanterveket valamennyi tantárgyból. Mivel az új tankönyvek ezekre az új tantervekre épülnek, a pályázati ütemezést ehhez igazítják.