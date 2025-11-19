Új vezetők a közmédia élén

Új igazgatótanácsokat választott a parlament együttes ülése tegnap a közszolgálati televízió (TVR), illetve a közszolgálati rádió élére, az állandó választási hatóság (AEP) élére pedig a Szociáldemokrata Párt (PSD) jelöltjét, Adrian Țuțuianu PSD-szenátort, korábbi védelmi minisztert nevezte ki.

Mivel az AEP elnöke nem lehet párttag, Țuțuianu előzetesen kilépett a PSD-ből. Kinevezését a kormánykoalíció 271 képviselője és szenátora szavazta meg. Az ellenzék nem vett részt a titkos szavazáson.

A parlament február 28-án menesztette tisztségéből az AEP korábbi elnökét, a szintén PSD-s előéletű Toni Greblăt, amiért a tavalyi félbeszakított államfőválasztáson „tisztségével összeegyeztethetetlen megnyilvánulásaival” ártott az AEP megítélésének, megingatva az intézménybe vetett közbizalmat. Greblă menesztését az akkor még ellenzékben lévő Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) kezdeményezte, amiért az általa vezetett testület nem indított vizsgálatot a választási törvény kampányfinanszírozásra vonatkozó előírásait szerintük megsértő – nulla kampányköltséget lejelentő – Călin Georgescu államfőjelölt ellen. Az USR szerint Greblă kétes kapcsolatokat ápol az érvénytelenített elnökválasztás első fordulójában legtöbb voksot szerzett jelölthöz közel álló személyekkel, Greblă felesége pedig nyíltan kampányolt Georgescunak, akit azóta fasiszta, idegengyűlölő propaganda és az alkotmányos rend megdöntését célzó felbujtás vádjával állítottak bíróság elé.

A tegnapi együttes ülésen a közmédia új igazgatótanácsait is megválasztották – a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) hangoskodása és tiltakozása közepette. Az AUR törvényhozói végül kivonultak az ülésről, George Simion AUR-elnök pedig bejelentette, hogy pártja hivatali visszaélésért feljelentést tesz az ügyészségen a parlament kulturális bizottságának tagjai ellen, amiért a két igazgatótanács névsorának kialakításánál szerintük a parlamenti erőviszonyok figyelmen kívül hagyásával aránytalanul sok kormánypárti tagot jelölt a közmédia vezetőtestületeibe.

A TVR és a Román Rádió igazgatótanácsainak tagjai saját soraikból választanak elnök-vezérigazgatót a két közmédium élére. A koalíciós megállapodás szerint a televízió élére a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Román Rádió élére pedig az USR jelölhet vezetőt.