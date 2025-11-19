Kortárs népi iparművészek jelentkezését várják

Második alkalommal vehetnek részt határon túli magyar alkotók a legrangosabb Kárpát-medencei népművészeti seregszemlén, az ötévente megrendezett, a Hagyományok Háza és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által meghirdetett Élő népművészet pályázaton, amelyre december 1-jéig lehet jelentkezni. A pályázat célja, hogy bemutatkozási lehetőséget nyújtson a legszínvonalasabb kortárs népi kézműves alkotások számára, amelyek a népművészet értékeit a XXI. századi életformához kapcsolják. A legjobb pályamunkákból jövő ősszel kiállítást rendeznek a budapesti Néprajzi Múzeumban.

Gyakran elvesztődünk az újonnan nagyon népszerű kézművesvásárokban, nehezen tudjuk megkülönböztetni a hagyományos népművészet igazi értékeit a szintén nagyon sok munkával előállított, hagyományos mintavilágot és újításokat is alkalmazó tárgyaktól, s tán nem is célunk, hisz legtöbbször mai lakásunkba, modern öltözékünkbe beilleszthető darabokat keresünk. Ezért is született meg a hagyományos népművészetet értékelő szakmának néhány olyan eseménye, ahol a régit az újjal ötvöző népművészeket mutatják be. Ilyen a Hagyományok Háza és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége ötévente meghirdetett Élő népművészet pályázata, amelyre idén a határon túli népművészek második alkalommal nevezhetnek be.

A hagyományos népművészetet művelő erdélyi alkotók legrangosabb évi eseménye az Erdélyi Mesterségek Ünnepe (idén a harmadik kiadást szeptemberben Marosvásárhelyen tartották), illetve a Magyarországon meghirdetett, az egész Kárpát-medencére kiterjesztett Országos Népművészeti Kiállítás, amelynek említett pályázat az előválogatója. Ezeken az eseményeken nem lehet megjelenni olyan portékával, amely nem fűződik valamilyen hagyományhoz, és nem annak egy olyan továbbgondolása, amelynek jelenleg is haszna van. Az Élő népművészet pályázat jelentkezési határidejének közeledése okán László Esztert, az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány programfelelősét kérdeztük, hol van az a határ, amikor egy népművészeti tárgyon még felismerhető a hagyományos forma- és mintavilág, de újításokat is tartalmaz, és a szóban forgó pályázat szempontjainak is megfelel, vagyis valamilyen haszna van.

László Eszter: „Az alkotók szeretik feszegetni ezt a határt, a szakma igyekszik lépést tartani ezzel. Itt az a feltétel, hogy legyen beazonosítható a tájegység, ahonnan az alkotó inspirálódott. A minta legyen átgondolt, jól megszerkesztett, találjon színben, alapanyag-használatban az adott tájegység sajátosságai­val, és a tárgy legyen használható, feleljen meg a mai kor kritériumainak. Be kell építeni a mai használati világba, a lakáskultúránkba, öltözködéskultúránkba. A formát nem kötelező teljesen átvenni, például a festett bútoroknál, mivel a mai lakások nem olyanok, mint a régiek, használhatnak árnyaltabb színeket is, de a motívumok legyenek beazonosíthatóak, ebből a bírálóbizottság nem enged.”

A fiatalok sokféle mesterséget kipróbáltak az Erdélyi Mesterségek Ünnepén – Marosvásárhely, 2025 szeptember

A jövő októberben megrendezendő XVIII. Országos Népművészeti Kiállítás előválogatójának számító pályázat online bejelentkezésének határideje december 1., eddig az időpontig kell kitölteni az adatlapot (onk.hagyomanyokhaza.hu) és feltölteni a pályamunkáról készített fényképet, a tárgyakat 2026. január 20-ig lehet leadni. Erdélyben az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány regionális irodái fogadják a pályamunkákat, a háromszéki pályázók esetében a sepsiszentgyörgyi irodában (Vasile Goldiș utca 2.). Az erdélyi előválogató legjobb munkáiból márciusban Kolozsváron rendeznek kiállítást, az itt kiválasztott alkotások jutnak el a jövő októberi budapesti tárlatra. További információk az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány honlapján: www.ehh.ro.

A pályázat nyitott minden olyan alkotó számára, aki a népi kézművesség alábbi ágai­ban tevékenykedik: történeti és paraszti hímzés, csipke, kékfestő, viselet, szőttes, nemez, lábbelikészítés, népi ékszer, faművesség, csont- és szarufaragás, bútorkészítés, bútorfestés, kovácsmesterség, késes mesterség, fazekasság, kályhásság, bőrművesség, szalma-, csuhé-, gyékény-, káka- és vesszőfonás, mézeskalács, hímes tojás, gyermekjáték készítése.

Öt esztendővel ezelőtt, amikor első alkalommal vehettek részt az Élő népművészet pályázaton határon túli alkotók, az erdélyi régiós kiállításon száztízen mutatkoztak be. Háromszékről huszonhárman pályáztak, és egy alkotócsoport, akik a következő szakágakban készítették munkáikat: bútorfestés, bőrművesség, kovács, hímzés, faművesség, viselet- és ruhakészítés, nemezkészítés, ékszerkészítés, szövés, hangszerkészítés, népijáték-készítés és fazekasság. A régiós kiállításon kilenc háromszéki alkotót díjaztak, közülük hárman a budapesti XVII. Országos Népművészeti Kiállításon is ezüst, illetve bronz oklevelet kaptak.