Lehavazott Csíkországban

2025. november 20., csütörtök, Belföld

Az ősz első jelentős havazását regisztrálták a keddről szerdára virradó éjszaka Hargita megyében, Csíkszeredában és Hargitafürdőn 5–10 centiméter vastagságú hótakaró rakódott le.

  • Fotó: Facebook / Korodi Attila
    Fotó: Facebook / Korodi Attila

Tegnap télies körülmények között zajlott a közlekedés több országúton, így a 13B jelzésűn, amely Parajdot Gyergyószentmiklóssal köti össze a Bucsin-tetőn keresztül, a Kászon és Csíkkozmás közötti 11B jelzésűn és Gyergyószentmiklóst Gyilkostóval összekötő 12C jelzésűn. Éjfél és reggel 6 óra között 250 tonna csúszásgátló anyagot használtak el az útkarbantartók az utak felszórására, miközben 18 hóekével takarították az utakat.

Újabb légtérsértés

Több vadászgép is felszállt keddről szerdára virradó éjszaka megfigyelni Románia légterét, miután Oroszország drónokkal támadta Ukrajna dunai kikötőit.
2025-11-20: Belföld - :

Drágít a vasút

Közel tíz százalékkal drágulnak a vonatjegyek december közepétől – jelentette be a Román Vasúttársaság (CFR) személyszállító részlege.
