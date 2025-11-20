Lehavazott Csíkországban

Tegnap télies körülmények között zajlott a közlekedés több országúton, így a 13B jelzésűn, amely Parajdot Gyergyószentmiklóssal köti össze a Bucsin-tetőn keresztül, a Kászon és Csíkkozmás közötti 11B jelzésűn és Gyergyószentmiklóst Gyilkostóval összekötő 12C jelzésűn. Éjfél és reggel 6 óra között 250 tonna csúszásgátló anyagot használtak el az útkarbantartók az utak felszórására, miközben 18 hóekével takarították az utakat.