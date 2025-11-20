Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Újabb légtérsértés

2025. november 20., csütörtök, Belföld

Több vadászgép is felszállt keddről szerdára virradó éjszaka megfigyelni Románia légterét, miután Oroszország drónokkal támadta Ukrajna dunai kikötőit.

  • Fotó: Facebook / Ministerul Apararii Nationale, Romania
    Fotó: Facebook / Ministerul Apararii Nationale, Romania

A védelmi minisztérium (MAPN) közleménye szerint először, 0.25-kor, a német légierő két Eurofighter Typhoon vadászgépe szállt fel a Mihail Kogălniceanu támaszpontról, miután a román hadsereg radarrendszere egy drónt észlelt, amely körülbelül nyolc kilométerre hatolt be a román légtérbe, jelenléte a radarokon néhány percig volt érzékelhető. Ezt követően a drón körülbelül 12 percig időközönként újra megjelent a radarok képernyőjén. A román légierő két F-16-os vadászgépe is felszállt a légtér megfigyelésére az aranyosgyéresi támaszpontról. Corneliu Pavel, a MAPN szóvivője közölte, bár megvolt rá az engedélyük, a vadászgépek pilótái nem nyitottak tüzet, mert a drónt csak a radar képernyőjén látták, ott is megszakításokkal. A tárca közleménye szerint becsapódást nem észleltek, de szakértői csoportok átvizsgálják a területet.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-20 08:00 Cikk megjelenítése: 249 Olvasóink értékelése: 4 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 1088
szavazógép
2025-11-20: Belföld - :

Tüntettek a tanügyi szakszervezetek (Közigazgatási reform)

A személyi kiadások tízszázalékos csökkentése ellen tüntettek tegnap a tanügyi szakszervezetek az oktatási minisztérium épülete előtt. Eközben az RMDSZ javaslatot tett arra, hogy a tanügyre ne vonatkozzon a személyi kiadások tízszázalékos csökkentése, amelyet a közigazgatási reformról szóló tervezet ír majd elő.
2025-11-20: Belföld - :

Lehavazott Csíkországban

Az ősz első jelentős havazását regisztrálták a keddről szerdára virradó éjszaka Hargita megyében, Csíkszeredában és Hargitafürdőn 5–10 centiméter vastagságú hótakaró rakódott le.
rel="noreferrer"