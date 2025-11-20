Újabb légtérsértés

A védelmi minisztérium (MAPN) közleménye szerint először, 0.25-kor, a német légierő két Eurofighter Typhoon vadászgépe szállt fel a Mihail Kogălniceanu támaszpontról, miután a román hadsereg radarrendszere egy drónt észlelt, amely körülbelül nyolc kilométerre hatolt be a román légtérbe, jelenléte a radarokon néhány percig volt érzékelhető. Ezt követően a drón körülbelül 12 percig időközönként újra megjelent a radarok képernyőjén. A román légierő két F-16-os vadászgépe is felszállt a légtér megfigyelésére az aranyosgyéresi támaszpontról. Corneliu Pavel, a MAPN szóvivője közölte, bár megvolt rá az engedélyük, a vadászgépek pilótái nem nyitottak tüzet, mert a drónt csak a radar képernyőjén látták, ott is megszakításokkal. A tárca közleménye szerint becsapódást nem észleltek, de szakértői csoportok átvizsgálják a területet.