Korrupciós botrány Ukrajnában

2025. november 20., csütörtök, Világfigyelő

Menesztette posztjáról az ukrán parlament tegnap Szvitlana Hrincsuk energetikai minisztert és hivatali elődjét, Herman Haluscsenkót, aki mostanáig az igazságügyi tárcát vezette. A két tárcavezető leváltására annak nyomán került sor, hogy a múlt héten az ukrán korrupcióellenes hatóságok széles körű művelet eredményeként korrupciós ügyleteket tártak fel az ország energetikai szektorában.

  • Az ukrán elnöki hivatalba érnek a korrupciós botrány szálai. Fotó: Facebook / Volodimir Zelenszkij
Hrincsuk maga nyújtotta be lemondását. Menesztését 315 képviselő támogatta a 450 fős törvényhozásban. Őt összeférhetetlenség miatt mentették fel. Hrincsuk csupán július 17. óta vezette az energetikai minisztériumot. Haluscsenko leváltására az igazságügy-miniszteri tisztségről 323 képviselő szavazott. Az Ukrinform állami hírügynökség beszámolója szerint a két menesztett miniszter nem jelent meg a plenáris ülésen, és Julija Szviridenko miniszterelnök is távol maradt, ami felháborította a képviselőket.

Közben az ukrán sajtó egy része arról cikkezik, hogy a korrupciós szálak egészen a Volodimir Zelenszkij elnök kabinetjébe is elérnek. A The Kyiv Independent angol nyelvű kijevi hírportál azt írta: Ukrajnát Zelenszkij elnökségi időszakának legnagyobb korrupciós botránya rázta meg, és abban az elnök belső köre is érintett volt. Az érintettek között lehetett Jermak is, bár ő egyelőre nincs a gyanúsítottak között. A The Kyiv Independent forrása szerint az Ukrajnát megrázó nagyszabású korrupciós botrányban az elnök kabinetfőnöke is érintett lehet, a vizsgálat során a Korrupcióellenes Hivatal felvételeket tett közzé, amelyek azt állítják, hogy az elnök barátai és magas rangú kormányzati tisztviselői pénzmosást végeztek és visszafizetéseket kaptak állami szerződésekből. Állítólag több mint 100 millió dollárt mostak ki.

Az ukrán Korrupcióellenes Akcióközpont ügyvezető igazgatója szerint példátlanul nagy befolyást szerzett az ukrán kormányban, sőt, a parlamentben és más kulcsfontosságú állami intézményekben is Volodimir Zelenszkij elnök kabinetfőnöke: szinte bizonyos, hogy Andrij Jermak tudott a háborús maffia működéséről, a korrupciós rendszerről – egy ilyen rendszer egyszerűen nem működhetett az elnöki hivatal vezetőjének tudomása és egyetértése nélkül. Szerinte Zelenszkij azzal tudná bebizonyítani, hogy nincs érintettsége a botrányos ügyben, ha megszabadulna a belső köréhez tartozó korrupt figuráktól.

Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-20 08:00
