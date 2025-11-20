Megkezdődött az ünnepi készülődés Sepsiszentgyörgyön: tegnap felállítottak egy hatalmas fenyőt a főtéren. Az óriás karácsonyfa csak az egyik újdonság, amelyet Sepsiszentgyörgy önkormányzata és a Kónya Ádám Művelődési Ház a téli ünnepi időszakra ígér az előző években már bevált programok mellett. A városháza közleménye szerint minden adventi hétvégén történik majd valami.

A megnyitó esemény az első adventi gyertya közös meggyújtása lesz (november 30-án, 19.30-kor), ezen a hagyományossá vált, sokakat vonzó rendezvényen a főtéri óriás adventi koszorú új díszítése – helyi művészek munkája – lesz a ráadás. E napon kapcsolják be a város több utcájában az új látványelemekkel bővített díszkivilágítást.

A tegnap elhelyezett karácsonyfa fényei Mikulás napján, azaz december 5-én, pénteken este gyúlnak ki, szintén ünnepi keretben: a Motoros Mikulások főtérre való érkezésekor, a város óvodás és iskolás gyermekeinek megajándékozása után kel életre a most felállított fenyő. Addig elkészül a főtéri Sepsi felirat új, alkalmi ruhája is. (Az előző években a park szélén álló, élő fenyőfa szolgált karácsonyfaként, de nem volt nagyon látványos.)

A karácsonyi vásár a következő szombaton, december 13-án nyílik meg és 23-án zárul (ez egy keddi nap lesz); a kézműves ajándékokat és különböző finomságokat kínáló házikók közelében betlehemi jászolt és állatsimogatót is berendeznek, a prefektúra előtt pedig körhintát helyeznek el. Nem a tavalyi ringlispíl érkezik, hanem egy más típusút hoznak, december 12-én helyezik üzembe, és 28-án bontják le, 5 lejért lehet majd felülni rá. Korcsolyapálya idén sem lesz a főtéren, az Aréna mellett azonban a vakáció idején, december 20-a és január 7-e között hétköznap is fogadják a közönséget.

A szintén hagyománnyá vált fényfestés, a gyermekek angyalváró rajzainak kivetítése a Tamási Áron Színház homlokzatára három napon át tart, december 19–21-e között.

Az esztendő és vele a szabadtéri ünnepi rendezvények sorozata rendhagyó módon lézershow-val zárul, a szilveszteri tűzijátékot ugyanis az önkormányzat Facebook-oldalán lezajlott felmérés során a véleményt nyilvánító nagy többség – a szavazók bő 80 százaléka – ellenezte.

További részleteket az egyes események közeledtével közölnek majd a szervezők.