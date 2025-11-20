Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Idén biztos nem fejeződik be a gázhálózat-bővítés

2025. november 20., csütörtök, Közélet

Pénzhiány, nehézkes alkatrészbeszerzés és bürokratikus buktatók tömkelege: biztos, hogy idén nem üzemelik be Kézdivásárhelyen azt a gázcsövet, amely egyebek mellett a városhoz tartozó falvakat is ellátná. 

    A nyomáscsökkentő épülete kész, a berendezését is legyártották. A szerző felvétele

Bár a kivitelező meglehetősen gyorsan elvégezte a gázcsövek lefektetését – és egy időközben felmerült hiányosságot is orvosoltak –, illetve a nyomáscsökkentő állomás berendezése is elkészült, mégsem kerül egyhamar metángáz az új vezetékekbe, amellyel mintegy 1200 új, potenciális fogyasztót tudnának ellátni. 

„Felépült az oroszfalvi határban a nyomáscsökkentő állomás, ugyanakkor a berendezését is legyártották. Nagy meglepetésemre a kivitelező közölte: nem tudják felszerelni és beüzemelni, mivel pár hónapja várnak két csapot. Ezeket – bármennyire hihetetlen is – Dél-Koreában gyártották le, magyarán az országban annyira leépült az ipar, hogy még ilyen banális dolgok esetén is importra szorulunk. A csapok állítólag megjöttek, fel kell szerelniük őket. Amint ez megvan, akkor a Transgaznak kell rákötnie a működő vezetéket a nyomáscsökkentőre. Amikor ez is megvan, akkor következik a Distrigazzal a tárgyalás: át kell adnunk nekik a több mint harminc kilométeres új vezetéket, és arról is kell tárgyalnunk, hogy mi legyen a fogyasztókhoz felszerelendő órák sorsa, mivel csak ezek hatmillió lejbe kerülnek. A probléma az, hogy tudtommal a Distrigaznak most még igazgatója sincs, vagyis egyelőre nincs kivel tárgyalni” – magyarázta az újabb fejleményeket a polgármester, aki mindezek tükrében pesszimista: meglátása szerint az évből hátralevő másfél hónap alatt lehetetlenség lesz érdemi előrelépést tenni.

