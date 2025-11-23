A Sepsi OSK vasárnap kétgólos előnyt leadva játszott döntetlent a CS Afumați vendégeként a másodosztályú labdarúgó-bajnokság 14. fordulójában. A sáros pályán rendezett mérkőzés második félidejének elején a sepsiszentgyörgyi csapat kétszer is betalált, amire az Ilfov megyei együttes rövid idő alatt szintén kétszer válaszolt, így osztoztak a pontokon.

Rendkívül rossz minőségű pálya fogadta az alakulatokat Afumați községben. A körülmények nem zavarták meg a vendégeket, akik magukhoz ragadták a kezdeményezést, már 30 másodperc elteltével vezetést szerezhettek volna, azonban Darius Oroian lövését kiütötte a kapus. A folytatásban a házigazdák is kezdtek magukra találni, kiegyenlítettebbé vált a küzdelem, Alexandru Iamandache lehetőségét védte Bogdan Ungureanu, a kipattanót pedig Alexandru Enache közelről fölé bombázta. Mavis Tchibota kétszer is helyzetbe került, az első próbálkozását bravúrral szögletre tolta Yanis Stanciu, akit másodszor Valerio Gallo segített ki, mivel a gólvonal közeléből tisztázott. A másik oldalon Iamandache lökete kevéssel elszállt a kapu felett, míg Alexandru Păun kísérletét szögletre tolta a háromszéki együttes hálóőre.

A székelyföldi gárda nagyszerűen indította a második félidőt, rövid idő alatt kétszer is betalált: a 47. percben Cosmin Matei a jobb alsóba lőtt, majd a 49. percben Ignacio Heras továbbított a hálóba (0–2). Vasile Neagu legénysége a hátrány ellenére sem csüggedt, a piros-fehér mezesek váratlan rövidzárlatát kihasználva a 68. percben szépített, ekkor a csereként beállt Vlad Ghineț védhetetlenül a jobb felsőbe tekert (1–2). Ezt követően Sigér Dávid a büntetőterületben szabálytalankodott Cosmin Atanase ellen, így a játékvezető tizenegyest ítélt, amelyet Ghineț értékesített (2–2). A hátralévő időben Bogdan Oteliță lövését hárította a kapus, aztán a 84. percben Tchibota betalált, viszont les miatt érvénytelenítették a gólt. Az eredmény a hosszabbításban sem változott, így az Ovidiu Burcă irányította labdarúgóknak be kellett érniük a döntetlennel.

Labdarúgás, 2. Liga, alapszakasz, 14. forduló: CS Afumați–Sepsi OSK 2–2 (0–0).

Afumați, községi stadion. Vezette: Marius Bădoiu (Craiova). CS Afumați: Stanciu – Gallo, Diomande, Robicek, A. Păun – Zaina, Kaplan – Iamandache (Fatai, 90+1.), Ioniță (Pitulac, 90+1.), Enache (Ghineț, 56.) – Bamba (Atanase, 56.). Vezetőedző: Vasile Neagu. Sepsi OSK: Ungureanu – Oroian (Ghimfus, 74.), Haruț, Vîrtej, Techereș – N. Păun, Iglesias (Sigér, 46.) – Heras (Oteliță, 67.), Matei, Batzula (Aganović, 87.) – Tchibota. Vezetőedző: Ovidiu Burcă. Gólszerzők: Matei (47.), Heras (49.), illetve Ghineț (69., 72. – tizenegyesből). Sárga lap: Vîrtej (6.).

További eredmények, 14. forduló: Concordia Chiajna–Nagyváradi FC Bihar 1–0, FC Metalul Buzău–Bukaresti Steaua 1–1, Ceahlăul Piatra Neamț–FC Câmpulung Muscel 3–0, FC Bacău–Újszentesi SK 1–0, Gloria Beszterce–Szatmárnémeti Olimpia 0–1, FC Voluntari–Sellenberki SK 0–0, CS Tunari–Marosvásárhelyi ASA 1–2, CS Dinamo Bukarest–Resicabányai CSM 1–1, CSM Slatina–Vajdahunyadi Corvinul 0–1. A Jászvásári Politehnica–Chindia Târgoviște mérkőzést kedden 17 órától rendezik.

A táblázat:

1. Vajdahunyad 11 3 0 22–7 36

2. Marosvásárhely 9 2 3 33–16 29

3. Steaua 8 3 3 25–18 27

4. Sepsi OSK 8 3 3 19–14 27

5. Metalul 8 2 4 26–13 26

6. Resicabánya 8 2 4 25–14 26

7. Nagyvárad 8 2 4 25–15 26

8. Voluntari 6 6 2 16–11 24

9. Chiajna 7 2 5 24–14 23

10. Târgovişte 6 3 4 24–14 21

11. Afumaţi 6 3 5 21–18 21

12. Jászvásár 6 3 4 14–14 21

13. Bacău 4 4 6 13–19 16

14. Piatra Neamţ* 5 3 6 15–23 16

15. Sellenberk 3 4 7 21–22 13

16. Slatina 3 4 7 15–19 13

17. Dinamo 2 6 6 12–19 12

18. Újszentes 3 3 8 17–26 12

19. Beszterce 2 4 8 12–24 10

20. Tunari 1 5 8 13–25 8

21. Câmpulung 2 2 10 8–33 8

22. Szatmárnémeti 2 1 11 11–33 7

* két büntetőpont levonva

A Sepsi OSK legközelebb december 1-jén, hétfőn 13.30-tól a Jászvásári Poli ellen játszik a Sepsi Duna Arénában a másodosztályú bajnokság 15. fordulójában.