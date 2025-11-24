Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elhalálozás

2025. november 24., hétfő, Elhalálozás

Elhalálozás

Mély fájdalommal 
tudatjuk, hogy
DR. FEKETE LÁSZLÓNÉ
szül. BENEDEK RÓZSA
103 éves korában 2025. 
november 20-án 
csendesen elhunyt.
Temetése november 25-én, kedden 13 órakor lesz
a sepsiszentgyörgyi 
közös temetőben.
Részvétfogadás 12 órától.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó édesanyánk, nagymamánk és déd­nagymamánk,
STEFAN ERZSÉBET
(szül. FEKETE)
fáradhatatlan munkával és szeretettel teljes életének 83. évében 2025. november 21-én hosszú, türelemmel viselt betegség után ­csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi 
maradványait 2025. ­november 25-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.
A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, 
hogy az uzoni születésű 
sepsiszentgyörgyi
özv. BARA SÁNDOR
életének 91. évében 
csendesen elhunyt.
Temetése 2025. november 24-én lesz a sepsiszentgyörgyi római katolikus ­temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló hozzátartozói
Megemlékezés

Huszonhárom éve már, hogy nincs közöttünk a gidófalvi FAZAKAS ÁRPÁD,
kinek áldott emlékét örökre szívünkben őrizzük.
Özvegye, négy gyermeke
és családjaik
Kegyelettel és lelkünkben mély fájdalommal 
emlékezünk 
LAKATOS JUDITRA 
halálának ötödik évfordulóján.
Szerettei
Szeretetét, jóságát szívünkbe zárva, megtört szívvel 
emlékezünk szerető édesanyánkra, a szépmezői
KARDA BORBÁLÁRA,
aki tíz éve távozott 
szerettei köréből. 
Emléke legyen ­áldott.
Szerettei
Mély fájdalommal, de 
szívünkben soha el nem múló szeretettel emlékezünk KOZSOKÁR GÁBORRA,
aki örökre megpihent 2024. november 24-én. Aki ismerte, áldozzon egy percet az 
emlékére. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a gyimesközéploki születésű özv. MOLNÁR ROZÁLIÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
Fájó szívvel emlékezünk
a maksai születésű
OLÁH BADI IMRÉRE ­halálának 15. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, kegyelettel emlékezünk
az uzoni ANTAL JÁNOSRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
„Olyan csönd van így 
nélküled, hogy szinte hallani, amit még utoljára akartál mondani.” (Váci Mihály) 
Fájó szívvel emlékezünk
a vargyasi
id. SÁNTA ANDRÁSRA ­halálának második év­fordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
Ott vagytok a csillagok között, így mindig látunk titeket! Szívünkbe hordozva 
emléküket gondolunk 
a 17 éve elhunyt
id. FADGYAS BÉLÁRA
és a 8 éve elhunyt
id. FADGYAS MÁRTÁRA.
Szerettei
