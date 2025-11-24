Elhalálozás

Mély fájdalommal

tudatjuk, hogy

DR. FEKETE LÁSZLÓNÉ

szül. BENEDEK RÓZSA

103 éves korában 2025.

november 20-án

csendesen elhunyt.

Temetése november 25-én, kedden 13 órakor lesz

a sepsiszentgyörgyi

közös temetőben.

Részvétfogadás 12 órától.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó édesanyánk, nagymamánk és déd­nagymamánk,

STEFAN ERZSÉBET

(szül. FEKETE)

fáradhatatlan munkával és szeretettel teljes életének 83. évében 2025. november 21-én hosszú, türelemmel viselt betegség után ­csendesen elhunyt.

Drága halottunk földi

maradványait 2025. ­november 25-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.

A gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk,

hogy az uzoni születésű

sepsiszentgyörgyi

özv. BARA SÁNDOR

életének 91. évében

csendesen elhunyt.

Temetése 2025. november 24-én lesz a sepsiszentgyörgyi római katolikus ­temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Gyászoló hozzátartozói

Megemlékezés

Huszonhárom éve már, hogy nincs közöttünk a gidófalvi FAZAKAS ÁRPÁD,

kinek áldott emlékét örökre szívünkben őrizzük.

Özvegye, négy gyermeke

és családjaik

Kegyelettel és lelkünkben mély fájdalommal

emlékezünk

LAKATOS JUDITRA

halálának ötödik évfordulóján.

Szerettei

Szeretetét, jóságát szívünkbe zárva, megtört szívvel

emlékezünk szerető édesanyánkra, a szépmezői

KARDA BORBÁLÁRA,

aki tíz éve távozott

szerettei köréből.

Emléke legyen ­áldott.

Szerettei

Mély fájdalommal, de

szívünkben soha el nem múló szeretettel emlékezünk KOZSOKÁR GÁBORRA,

aki örökre megpihent 2024. november 24-én. Aki ismerte, áldozzon egy percet az

emlékére. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a gyimesközéploki születésű özv. MOLNÁR ROZÁLIÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Fájó szívvel emlékezünk

a maksai születésű

OLÁH BADI IMRÉRE ­halálának 15. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, kegyelettel emlékezünk

az uzoni ANTAL JÁNOSRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

„Olyan csönd van így

nélküled, hogy szinte hallani, amit még utoljára akartál mondani.” (Váci Mihály)

Fájó szívvel emlékezünk

a vargyasi

id. SÁNTA ANDRÁSRA ­halálának második év­fordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Ott vagytok a csillagok között, így mindig látunk titeket! Szívünkbe hordozva

emléküket gondolunk

a 17 éve elhunyt

id. FADGYAS BÉLÁRA

és a 8 éve elhunyt

id. FADGYAS MÁRTÁRA.

Szerettei

