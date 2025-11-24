Elhalálozás
Mély fájdalommal
tudatjuk, hogy
DR. FEKETE LÁSZLÓNÉ
szül. BENEDEK RÓZSA
103 éves korában 2025.
november 20-án
csendesen elhunyt.
Temetése november 25-én, kedden 13 órakor lesz
a sepsiszentgyörgyi
közös temetőben.
Részvétfogadás 12 órától.
A gyászoló család
1120599
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó édesanyánk, nagymamánk és dédnagymamánk,
STEFAN ERZSÉBET
(szül. FEKETE)
fáradhatatlan munkával és szeretettel teljes életének 83. évében 2025. november 21-én hosszú, türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi
maradványait 2025. november 25-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.
A gyászoló család
1120601
Fájdalommal tudatjuk,
hogy az uzoni születésű
sepsiszentgyörgyi
özv. BARA SÁNDOR
életének 91. évében
csendesen elhunyt.
Temetése 2025. november 24-én lesz a sepsiszentgyörgyi római katolikus temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló hozzátartozói
1120603
Megemlékezés
Huszonhárom éve már, hogy nincs közöttünk a gidófalvi FAZAKAS ÁRPÁD,
kinek áldott emlékét örökre szívünkben őrizzük.
Özvegye, négy gyermeke
és családjaik
4335826
Kegyelettel és lelkünkben mély fájdalommal
emlékezünk
LAKATOS JUDITRA
halálának ötödik évfordulóján.
Szerettei
4335829
Szeretetét, jóságát szívünkbe zárva, megtört szívvel
emlékezünk szerető édesanyánkra, a szépmezői
KARDA BORBÁLÁRA,
aki tíz éve távozott
szerettei köréből.
Emléke legyen áldott.
Szerettei
1120605
Mély fájdalommal, de
szívünkben soha el nem múló szeretettel emlékezünk KOZSOKÁR GÁBORRA,
aki örökre megpihent 2024. november 24-én. Aki ismerte, áldozzon egy percet az
emlékére. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120604
Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a gyimesközéploki születésű özv. MOLNÁR ROZÁLIÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120596
Fájó szívvel emlékezünk
a maksai születésű
OLÁH BADI IMRÉRE halálának 15. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120593
Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, kegyelettel emlékezünk
az uzoni ANTAL JÁNOSRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120592
„Olyan csönd van így
nélküled, hogy szinte hallani, amit még utoljára akartál mondani.” (Váci Mihály)
Fájó szívvel emlékezünk
a vargyasi
id. SÁNTA ANDRÁSRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335820
Ott vagytok a csillagok között, így mindig látunk titeket! Szívünkbe hordozva
emléküket gondolunk
a 17 éve elhunyt
id. FADGYAS BÉLÁRA
és a 8 éve elhunyt
id. FADGYAS MÁRTÁRA.
Szerettei
4335825