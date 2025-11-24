Könyvbemutató

BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR. Czilli Aranka költő, író A narancssárga ruha című új kötetét november 26-án, szerdán 18 órakor mutatják be. A szerző beszélgetőtársa Szabó Eszter, az Okulusz Könyvklub házigazdája, felvezetőt mond Kopacz Attila, a könyvet megjelentető Tinta Kiadó vezetője.

KETTŐS KÖNYVBEMUTATÓ. A sepsiszentgyörgyi unitárius egyház gyűléstermében november 27-én, csütörtökön 17 órától kettős könyvbemutatóra várják az érdeklődőket. Bemutatják a Parnasszus irodalmi kör A kor falára című, Borbáth Sándor Levente, Csákány Orsolya, Demeter Mária, Huszár Szilamér, Józsa Attila, Kató András, Mészáros Mária, Orosz Mihály, Para Olga, Rozonczi Lajos, Ruszka Zsolt, Steigerwald Tibor, Zárug László írásaiból álló 13 szerzős vers- és prózaantológiáját, valamint Steigerwald Tibor és Kisgyörgy Benjámin Keresztjeink című könyvét. Ugyanakkor megtekinthető a Parnasszus irodalmi kör 20 éves történetét megörökítő fotómontázs.

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház előadásai a Háromszék Táncstúdióban: november 25-én, kedden 19 órától: romeo@julia.com (produkció, koncepció: Fren_Ák) – korhatár: 18 éven felülieknek, időtartam: 50 perc, szünet nélkül; november 28-án, pénteken: Dirty Dancing (koreográfus: Eryk Makohon) – az előadás 16 éven felülieknek ajánlott; november 29-én, szombaton 19 órától: Lift (rendező-koreográfus: Fehér Ferenc) időtartam: 45 perc, szünet nélkül.

VENDÉGELŐADÁS. November 26-án, szerdán 19 órától a Háromszék Táncstúdióban a kolozsvári NON – Centru de Arte Performative társulat lép fel Blossom című előadásával (rendező: Dominik M. Iabloncic). Az előadás 14 éven felülieknek ajánlott, időtartam: 50 perc.

PESTI MŰVÉSZ SZÍNHÁZ. A társulat november 26-án, szerdán 19 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központ nagytermében, november 28-án, pénteken 19 órától Kovásznán a művelődési központban játssza Bernard Slade Jövőre veled ugyanitt című előadását (rendező: Márton András Jászai Mari-díjas). Az előadás Kovásznán az idei évad első bérletes előadása. A kézdivásárhelyi előadásra Vigadó jegypénztárában lehet belépőt vásárolni, illetve az előadás előtt egy órával.

Információk és helyfoglalás a 0730 600 279-es telefonszámon. A kovásznai bemutatóra a városi művelődési ház jegypénztárában kapható jegy, illetve előadás előtt fél órával a helyszínen. További információk a 0762 674 516-os telefonszámon.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi társulat előadásai novemberben: Csíkszeredában a Szakszervezetek Művelődési Házában november 26-án, szerdán 19 órától Ritka magyar – Kallós Zoltán emlékére, az Udvarhely Néptáncműhely és a Háromszék Táncszínház koprodukciója; Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban 27-én, csütörtökön 19 órától: Napszentület.

Zene

OPERETT. Zerkovitz Béla Csókos asszony című operettjét adja elő az Operettissimo Kántor Melinda rendezésében december 5-én, pénteken 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. ♦ Csárdáskirálynő és a többiek címmel operettgálára kerül sor karácsonyi varázslattal, a budapesti operettház csillagaival, Oszvald Marikával, Peller Károllyal és Szendi Szilvivel december 19-én 19 órától a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Jegyek mindkét előadásra az Andrei Mureșanu Színház jegypénztárában vásárolhatók kedden, szerdán és csütörtökön 16 órától 17.30-ig.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház ma zárva tart. A keddi műsor: 16 órától Wicked 2. (román feliratos), 16.30-tól Tafiti (románul beszélő), 18.15-től Predator: Halálbolygó (magyarul beszélő), 18.30-tól Bölöni – Az erdélyi legenda (magyar életrajzi dokumentum-portréfilm), 20.15-től Egykutya (magyar filmdráma), 20.45-től Sisu – A bosszú útja (román feliratos). Honlap: artacinema.ro.

Kiállítás

KOVÁSZNA. A művelődési ház Ignácz Rózsa-termében november 27-én, csütörtökön 16.30 órakor nyílik Csata Zoltán nyugalmazott biológus és Bede Erika magyartanárnő első közös fotókiállítása.

BARÓT. Három különleges tárlat kínál gazdag kulturális élményt Baróton. Erdővidék Múzeumában a baróti születésű, Munkácsy-díjas Incze Mózes művei jelenleg is megtekinthetők a Kászoni Gáspár-teremben. A múzeumkertben a Jókai Háromszéken című szabadtéri emlékkiállítás látogatható, amely a Jókai-emlékévhez kapcsolódva látványos kültéri tárlaton keresztül mutatja be az író háromszéki kötődéseit, utazásait, és azt a korszakot, amely meghatározó volt munkásságában. A baróti művelődési ház Bodosi Dániel-termében Rácz Magdolna nyugalmazott tanár, képzőművész kiállítása tekinthető meg.

Előadás

Ne szúrd el a kari-ered! címmel tart előadást november 28-án, pénteken 17.30-tól Sepsiszentgyörgyön a Fidelitas Hotel konferenciatermében Kalóz János György klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta és mentálhigiénés szakember. Kalóz János a drogprevenció elismert szakértője, hitelességét szakmai tudásának, személyes történetének is köszönheti: gyógyult függőként, többéves tereptapasztalattal járja az erdélyi iskolákat. Előadásában szó lesz arról, miért nyúlnak egyre fiatalabb korban droghoz a kamaszok, hogyan ismerhetők fel a függőség korai jelei, és hogyan segíthet a szülő úgy, hogy közben ne taszítsa el gyermekét. A családi minták, az iskolai szerepek, a határok és kompromisszumok jelentősége mellett szó lesz arról is, hogyan előzhetjük meg, ismerhetjük fel és kezelhetjük a függőséget még azelőtt, hogy az végleg életeket törne ketté. Az előadást elsősorban szülőknek, pedagógusoknak és fiataloknak ajánlják – mindenkinek, aki felelősséget érez az ifjúságért. A részvétel ingyenes, regisztrálni a 0737 151 102-es telefonszámon lehet hétköznapokon 8–15 óra között.

Röviden

FOGADÓÓRÁK. Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke Kézdivásárhelyen tart fogadóórát ma 12 órától a polgármesteri hivatal tanácstermében Bokor Tibor polgármesterrel és Szilveszter Szabolcs alpolgármesterrel közösen. Előzetes jelentkezés a 0267 311 190-es telefonszámon (108-as belső). • Sztakics Éva, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere november 25-én, kedden 16.30–18 óra között Kilyében a kultúrotthonban (Baloga Csilla falufelelőssel), november 27-én, csütörtökön 16–17 óra között a sepsiszentgyörgyi RMDSZ irodában, illetve csütörtökönként 9–10 óra között a polgármesteri hivatal 25-ös irodájában tart fogadóórát. Jelentkezés a 0267 316 365/119-es telefonszámon. • Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere november 27-én, csütörtökön 16–17 óra között Szotyorban a művelődési házban tart fogadóórát. Jelentkezés a 0267 316 365/120-as telefonszámon. • Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere november 28-án, pénteken 18.30–21 óra között tart fogadóórát. Előzetes jelentkezés a 0267 311 243-as telefonszámon. A fogadóórák időpontjai, helyszínei részletesen a haromszekirmdsz.ro honlapon is megtalálhatók.

DRÁMAOSZTÁLY. Újabb kilencedikes drámaosztály indul a 2026/2027-es tanévtől a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceumban. A következő felvételi felkészítő november 30-án 15 órától lesz. Érdeklődni a 0748 409 437-es telefonszámon vagy a dramatagozat00@gmail.com e-mail-címen lehet.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma (22–6 óráig) a Nicolae Iorga utcai Dr. Max gyógyszertár (0267 312 049), Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Dr. Max patika (0752 168 734) a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.