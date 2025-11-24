A nap fotója

Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
  • Borlai Gergő a 3. SepsiDrum országos dobverseny színpadán. Fotó: SepsiDrum
    Borlai Gergő a 3. SepsiDrum országos dobverseny színpadán. Fotó: SepsiDrum
Mit készítsünk ma? (Málnakrémes bonbon)

Hozzávalók: 20 dkg legkevesebb 50% kakaóvaj-tartalmú étcsokoládé; a málnakrémhez: 6 dkg fehér csokoládé, 10 dkg málna, 0,7 dkg vaj.
Autópálya hitelből

A kormány infrastrukturális beruházásokra akarja fordítani az Európai Biztonsági Akcióprogram (SAFE) keretében lehívható 16,6 milliárd eurós hitelkeret negyedét – jelentette be pénteken Ilie Bolojan miniszterelnök.
