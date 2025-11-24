Elkészítése. Az étcsokoládé kétharmadát mikrohullámú sütőben megolvasztjuk legtöbb 50 Celsius-fokosra – ezt maghőmérő segítségével tudjuk ellenőrizni. Az olvasztott csokit állandó kavargatással lehűtjük 45 Celsius-fokra, ekkor beletesszük a maradék egyharmad résznyi csokoládét, és folyamatosan kavargatva 35 Celsius-fokra hűtjük. A lehűtött csokoládét szilikonformába öntjük színültig, majd finoman az asztallaphoz ütögetjük, hogy a levegőbuborékok kijöjjenek. Ezután a maradék csokoládét szilikonlapra öntjük, a forma tetejére kifolyt csokoládét is letisztítjuk lehúzó lapáttal, majd a szilikonlapra került csokoládét egy tálacskába húzzuk. A formát a talpával lefelé 10 percre a szilikonlapra fektetjük, amíg a csokoládé megköt. Ezt követően a formát további 10 percre hűtőbe tesszük. Ezalatt elkészítjük a tölteléket. A málnát szitán átpasszírozzuk, hogy a magjait eltávolíthassuk, a kinyert málnapürét pedig 30 Celsius-fokra melegítjük. Szintén 30 Celsius-fokosra olvasztjuk mikrohullámú sütőben a fehér csokoládét, majd összekeverjük a málnapürével, illetve a végén belekeverjük a szobahőmérsékletű vajat is. Az ekképp elkészített málnás tölteléket betöltjük a hűtőből kivett formába úgy, hogy minden bonbonformában kb. 3 millimétert hagyjunk a bonbon talpának is. A szilikonformát ezután visszatesszük 15 percre a hűtőbe, hogy a bonbonokban megköthessen a málnakrém. Ezt követően a tálacskába gyűjtött maradék barna csokoládét mikrohullámú sütőben 35 Celsius-fokosra melegítjük, majd feltöltjük a bonbonformákat, és óvatosan az asztallaphoz ütögetjük, hogy egyenletesen lepje el a tölteléket a csoki. A maradékot ez esetben is lehúzó lapáttal távolítjuk el, majd 30 percre ismét hűtőbe tesszük a formát, hogy megkössön a bonbon talpa is. Ha már megkötött a bonbon, a szilikonformából óvatos mozdulattal kipattogtatjuk, és papírkapszlikba rakjuk. A bonbonokat díszes dobozkákba rakva ajándékként adhatjuk szeretteinknek, barátainknak különféle ünnepi alkalmakra.

Mennyiség: 1 adag

Elkészítési idő: 1,5 óra

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.