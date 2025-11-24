Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Közzéteszik a Potra-ügy részleteit

2025. november 24., hétfő, Belföld

Nicuşor Dan államelnök pénteken kijelentette: gratulált a hatóságoknak Horaţiu Potra országba hozatalához, megemlítve, hogy a bűnüggyel kapcsolatban információkat kapott mindenről, ami a tavalyi elnökválasztás érvénytelenítésének estéjén, valamint az azt követő napokban történt, amíg a zsoldosvezér az országban tartózkodott.

  • Fotó: presidency.ro
    Fotó: presidency.ro

„Jó, hogy ez a dolog (Potra és bűntársai Romániába szállítása – szerk. megj.) megtörtént, és hamar véghez vitték. (...) Mindez bizonyítja, hogy az intézmények ezen a téren jól működnek” – jelentette ki egy sajtóeseményen az államelnök. Arra a kérdésre, hogy kapott-e bármilyen információt Potra és Călin Georgescu együttműködéséről, Dan így válaszolt: „Természetesen vannak információim mindarról, ami az elnökválasztás érvénytelenítésének estéjén és a rá következő napokon történt, ameddig Potra úr az országban tartózkodott”. Rámutatott: véleménye szerint előbb minden információt össze kell gyűjteni, és úgy tenni majd közzé, egyszerre. „A lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni fogunk ebben az ügyben” – szögezte le. 

Horaţiu Potra zsoldosvezért, fiát, Dorian Potrát és unokaöccsét, Alexandru Potrát csütörtökön egy dubaji járaton visszahozták az országba, a rendőrök az Otopeni repülőtéren vették át. Pénteken a bukaresti táblabíróság úgy döntött, további 30 napig előzetes letartóztatásban maradnak mindhárman. A zsoldosvezért és két vádlott-társát délelőtt hallgatták ki abban az ügyben, amelyben távollétükben elrendelték az előzetes letartóztatásukat, miután elmenekültek Romániából.

Horaţiu Potrát a legfőbb ügyészség nemrég a távollétében bíróság elé állította a zsoldoscsoportjához tartozó további húsz személlyel együtt, ugyanabban az ügyben, amelyben Călin Georgescu ellen is vádat emeltek az alkotmányos rend megdöntésére irányuló kísérlet miatt. Az ügyészek szerint Horaţiu Potra és Călin Georgescu a 2024. decemberi elnökválasztás érvénytelenítése után erőszakos cselekmények szervezésével desta­bilizálni akarták Romániát.

Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-24 08:00 Cikk megjelenítése: 216 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
