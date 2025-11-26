Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Káros a minimális forgalmi adó

2025. november 26., szerda, Pénz, piac, vállalkozás

A Concordia Munkaadói Szövetség felszólítja a román kormányt, hogy sürgősen szüntesse meg a minimális forgalmi adót, hiszen a „rendkívül káros” fiskális intézkedés hátráltatja a beruházásokat és veszélyezteti az ország gazdasági jövőjét.

  • Fotó: Ferencz Csaba
    Fotó: Ferencz Csaba

A szövetség szerint a vállalatok tavalyi pénzügyi helyzete egyértelműen mutatja, hogy az 50 millió euró feletti forgalmú vállalatok 61 százalékát negatívan érinti az adó jelenlegi formája. Ezek körülbelül ötöde már az adó bevezetése előtt is veszteségeket könyvelt el, tizede kizárólag emiatt került csődhelyzetbe, 70 százalékának pedig jelentősen romlott a jövedelmezősége. A szervezet szerint az adónem gátolja az új beruházásokat és a meglévő vállalatok terjeszkedését; pontosan azokat a gazdasági magatartásformákat bünteti, amelyeket az államnak ösztönöznie kellene: a termelésbe, az innovációba, a hálózatokba és az új kapacitásokba történő beruházásokat; jelentős torzulásokat okoz a szektorok és a vállalatok között. Továbbá igazságtalan, mert a veszteséges vállalatokat és azokat a vállalatokat terheli adóval, amelyek jelentős összegeket fektetnek be fejlesztésekbe – állítja a munkáltatói szervezet. A leginkább érintett ágazat a kereskedelem (az érintett vállalatok 45 százaléka), amelyet a feldolgozóipar (25 százalék) és a szakmai szolgáltatások (20 százalék) követ. 

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-26 08:00 Cikk megjelenítése: 133 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 1260
szavazógép
2025-11-26: Pénz, piac, vállalkozás - :

Növekvő áfabevételek

A pénzügyminisztérium hétfő este közzétett adatai szerint az idei harmadik negyedévben az áfabevétel 6,74 milliárd lejjel nőtt a múlt év azonos időszakához képest, és elérte a 35,48 milliárd lejt.
2025-11-26: Világfigyelő - :

Zelenszkij Washingtonba igyekszik, Moszkva nem kapott értesítést (Orosz–Ukrán háború)

Ukrajna arra törekszik, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök amerikai látogatása, amelynek célja a washingtoni béketerv megvitatása, a lehető legközelebbi novemberi időpontban megtörténjen. Közben Moszkva várja az amerikai féltől Donald Trump amerikai elnök ukrajnai rendezési tervének az Európával és Ukrajnával egyeztetett köztes változatát.
rel="noreferrer"