Káros a minimális forgalmi adó

A szövetség szerint a vállalatok tavalyi pénzügyi helyzete egyértelműen mutatja, hogy az 50 millió euró feletti forgalmú vállalatok 61 százalékát negatívan érinti az adó jelenlegi formája. Ezek körülbelül ötöde már az adó bevezetése előtt is veszteségeket könyvelt el, tizede kizárólag emiatt került csődhelyzetbe, 70 százalékának pedig jelentősen romlott a jövedelmezősége. A szervezet szerint az adónem gátolja az új beruházásokat és a meglévő vállalatok terjeszkedését; pontosan azokat a gazdasági magatartásformákat bünteti, amelyeket az államnak ösztönöznie kellene: a termelésbe, az innovációba, a hálózatokba és az új kapacitásokba történő beruházásokat; jelentős torzulásokat okoz a szektorok és a vállalatok között. Továbbá igazságtalan, mert a veszteséges vállalatokat és azokat a vállalatokat terheli adóval, amelyek jelentős összegeket fektetnek be fejlesztésekbe – állítja a munkáltatói szervezet. A leginkább érintett ágazat a kereskedelem (az érintett vállalatok 45 százaléka), amelyet a feldolgozóipar (25 százalék) és a szakmai szolgáltatások (20 százalék) követ.