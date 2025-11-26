Növekvő áfabevételek

Az év első kilenc hónapjában az áfabevétel 94,75 milliárd lej volt, 14,8 százalékkal nagyobb, mint 2024 azonos időszakában. A január–szeptember között elkönyvelt többletbevétel több mint kétharmada a harmadik negyedévben keletkezett. Az országos adóhatóság (ANAF) 2025 augusztusában 12,556 milliárd lej, 2025 szeptemberében pedig 12,207 milliárd lej áfát szedett be. A pénzügyminisztérium közleménye szerint a bevétel csökkenésének az a magyarázta, hogy szeptemberben az augusztus hónapra eső áfát szedik be, augusztus pedig hagyományosan az év egyik leggyengébb gazdasági aktivitású hónapja.