Növekvő áfabevételek

2025. november 26., szerda, Pénz, piac, vállalkozás

A pénzügyminisztérium hétfő este közzétett adatai szerint az idei harmadik negyedévben az áfabevétel 6,74 milliárd lejjel nőtt a múlt év azonos időszakához képest, és elérte a 35,48 milliárd lejt.

  • Fotó: Pixabay.com
    Fotó: Pixabay.com

Az év első kilenc hónapjában az áfabevétel 94,75 milliárd lej volt, 14,8 százalékkal nagyobb, mint 2024 azonos időszakában. A január–szeptember között elkönyvelt többletbevétel több mint kétharmada a harmadik negyedévben keletkezett. Az országos adóhatóság (ANAF) 2025 augusztusában 12,556 milliárd lej, 2025 szeptemberében pedig 12,207 milliárd lej áfát szedett be. A pénzügyminisztérium közleménye szerint a bevétel csökkenésének az a magyarázta, hogy szeptemberben az augusztus hónapra eső áfát szedik be, augusztus pedig hagyományosan az év egyik leggyengébb gazdasági aktivitású hónapja. 

2025-11-26: Pénz, piac, vállalkozás - Ferencz Csaba:

Megfékezhető a további eladósodás?

Románia államadóssága idén áprilisban átlépte az 1000 milliárd lej pszichológiai küszöböt, és az elmúlt hónapokban egyre gyorsuló ütemben növekszik, július végén elérte az 1070 milliárd lejt, ami a bruttó hazai termék (GDP) 58,9 százalékának felel meg. A növekedés mind a GDP-hez viszonyítva, mind az abszolút nominális összeg tekintetében felgyorsult.
2025-11-26: Pénz, piac, vállalkozás - :

Káros a minimális forgalmi adó

A Concordia Munkaadói Szövetség felszólítja a román kormányt, hogy sürgősen szüntesse meg a minimális forgalmi adót, hiszen a „rendkívül káros” fiskális intézkedés hátráltatja a beruházásokat és veszélyezteti az ország gazdasági jövőjét.
