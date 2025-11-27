A Kommunista Bűnök Vizsgálatának és a Román Száműzetés Emlékezetének Intézete (IICCMER) által november 24-én közzétett elemzés szerint a TikTokon a fiatalok hatalmas mértékben ki vannak téve a totalitárius nosztalgiát és szélsőséges eszméket terjesztő bejegyzéseknek. A legelterjedtebb totalitárius és szélsőséges narratívák a következők: Nicolae Ceaușescu hazafiként és hiteles vezetőként való ábrázolása; a kommunista rezsim eredményeinek bemutatása; a külföldi adósság visszafizetéséről szóló beszámolók és azok összefüggése Románia jelenlegi helyzetével; a függetlenség és a nemzeti szuverenitás eszméjének népszerűsítése; Ceaușescu fantazmagórikus terveinek bemutatása mint annak oka, hogy kivégezték. Az IICMER által azonosított manipulációs stratégiák a látszólagos semlegesség és a menő imázs kialakítása. Az első stratégia azon alapul, hogy a tartalmat „semleges” módon mutatják be, elkerülve a vélemény kifejezett megfogalmazását, ez a megközelítés csökkenti az üzenettel szembeni ellenállást, mivel a közönség úgy érzi, hogy szabadon kialakíthatja saját véleményét, de a valóságban a vizuális tartalom és a finom üzenetek úgy vannak kialakítva, hogy finoman irányítsák a percepciókat és befolyásolják a véleményeket. A második stratégia a modern grafikán alapul, amely vonzó vizuális- és hangelemeket integrál és összhangban van a jelenlegi életmóddal. (Főtér)

MEGSZŰNHET A RONCSKOCSIPROGRAM. A kormány megszorításai, bizonytalankodásai kérdésessé tették a hosszú ideje rendkívül népszerű roncsautóprogramok jelenét-jövőjét, a környezetvédelmi minisztérium és az európai alapok tárcája sok esetben egymásra vár, egymásra mutogat a roncsprogramok tisztázása, rendezése ügyében. A legújabb ötletelés szerint francia mintára bevezetnék a szociális lízing rendszerét, amelyet európai alapokból finanszíroznának – írja a Profit.ro portál. Tehát nem vásárlásról lenne szó, hanem egyfajta bérlésről, az európai alapok minisztériuma által támogatott havi díjjal, a szerződés végén opcionális megvásárlási lehetőséggel. Az elektromos autók vásárlását támogató program 2026-tól, de inkább 2027-től indulhatna. Mivel támogatott gépkocsihasználatról van szó, a magas jövedelműeket valószínűleg nem fogják elfogadni, a javasolt, családonként havi ezereurós jövedelmi küszöb azonban olyan alacsony, hogy az érintettek várhatóan inkább használt autót vásárolnak majd. (Krónika)