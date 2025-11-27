Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Bod Péter TanítóképzőElső és második díj Nagyenyeden

2025. november 27., csütörtök, Közélet

A kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképző mindkét csapata remekelt múlt hét végén Nagyenyeden, ahol a Bethlen Gábor Kollégium patinás Apafi-termében tartották a II. Gáspár János Pedagógiai Projektversenyt.

  • A két csapat és a kísérő tanárok. Fotó: Bod Péter Tanítóképző
    A két csapat és a kísérő tanárok. Fotó: Bod Péter Tanítóképző

A kétnapos rendezvény a kreativitás, a közös gondolkodás, a szakmai párbeszéd és a játékos tanulás ünnepe volt. Erdélyből – Nagyváradról, Szatmárnémetiből, Kézdivásárhelyről és Nagyenyedről – tíz csapat vett részt három szekcióban és mutatta be pedagógiai projektjeit. A délutáni fordulóban a kreativitás került előtérbe: a csapatoknak integrált didaktikai játékot kellett tervezniük, majd rögtönözve be is mutatniuk – igazi próbájaként a pedagógiai rugalmasságnak és az együttműködésnek.

A kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképzőből két csapat volt jelen Nagyenyeden, és mindkettő kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Első díjban részesült a PedaPower csapat: Daniela Ciuraru, Majlát Kevin Mihály és Akácos Szende Bernadett, felkészítő tanáruk Dragomér Katalin. A második díjat, megosztva a nagyenyedi Bóbiták csapatával, a tanítóképző Kishurka, Nagyhurka csapata, Gyergyai Anna, Héjja Beáta és Majláth Ivett Rebeka hozta el, felkészítő tanáraik: Bakó-Fazakas Zsuzsa és Szekeres Márta. A tanítóképző két csapatát Gál Zsuzsanna igazgató és Zoller Katalin pedagógia szakos tanár kísérte el Nagyenyedre, ahol a két nap alatt a verseny mellett szakmai tanácskozásokra is sor került.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Iochom István Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-27 08:00 Cikk megjelenítése: 251 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 3
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 1294
szavazógép
2025-11-27: Közélet - Bodor János:

Közvitán az utcanév-változtatás (Kovászna)

A kovásznai városi tanács öt román képviselője közül három – Florentina Teacă, Mihail-Bogdan Bohățel és Marius-Stelian Martin – kezdeményezte, hogy a fürdőváros egyik utcájának a nevét változtassák Dr. Nicolae Enea utcára.
2025-11-25: Szabadidő - :

Az alkatrészellátás előnyei /X/

Elgondolkodtál már azon, hogy a gépalkatrészek beszerzésének világa mögött milyen stratégiai lépések húzódnak? 
rel="noreferrer"