A kétnapos rendezvény a kreativitás, a közös gondolkodás, a szakmai párbeszéd és a játékos tanulás ünnepe volt. Erdélyből – Nagyváradról, Szatmárnémetiből, Kézdivásárhelyről és Nagyenyedről – tíz csapat vett részt három szekcióban és mutatta be pedagógiai projektjeit. A délutáni fordulóban a kreativitás került előtérbe: a csapatoknak integrált didaktikai játékot kellett tervezniük, majd rögtönözve be is mutatniuk – igazi próbájaként a pedagógiai rugalmasságnak és az együttműködésnek.

A kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképzőből két csapat volt jelen Nagyenyeden, és mindkettő kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Első díjban részesült a PedaPower csapat: Daniela Ciuraru, Majlát Kevin Mihály és Akácos Szende Bernadett, felkészítő tanáruk Dragomér Katalin. A második díjat, megosztva a nagyenyedi Bóbiták csapatával, a tanítóképző Kishurka, Nagyhurka csapata, Gyergyai Anna, Héjja Beáta és Majláth Ivett Rebeka hozta el, felkészítő tanáraik: Bakó-Fazakas Zsuzsa és Szekeres Márta. A tanítóképző két csapatát Gál Zsuzsanna igazgató és Zoller Katalin pedagógia szakos tanár kísérte el Nagyenyedre, ahol a két nap alatt a verseny mellett szakmai tanácskozásokra is sor került.