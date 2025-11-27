A kovásznai városi tanács öt román képviselője közül három – Florentina Teacă, Mihail-Bogdan Bohățel és Marius-Stelian Martin – kezdeményezte, hogy a fürdőváros egyik utcájának a nevét változtassák Dr. Nicolae Enea utcára.

Az erre vonatkozó indoklást a város honlapján közvitára bocsátották. A kezdeményezők nem nevezték meg konkrétan, hogy melyik utcáról lenne szó, de amint állítják, „a névváltoztatást a helyi közösség is támogatja”.

A javaslat szerint az átnevezéssel néhai dr. Nicolae Enea orvos és volt várositanács-tag előtt tisztelegnének, akinek nevéhez több helyi kezdeményezés fűződik, többek között az újszülötteknek szánt kelengyeprogram, az 50 éve házasságban élő párokat elismerő Aranylakodalom támogatás, a Tündérvár helyreállítását célzó projekt, az agresszív kutyákra vonatkozó szabályozás, valamint egy, a befektetők vonzását szolgáló támogatási rendszer.

Noha az indoklásban az áll, hogy a kezdeményezést a helyi közösség is támogatja, kiderült, hogy a vajnafalvi Malom utca lakói – ahol az utca nevének megváltoztatása ügyében aláírást gyűjtöttek – nem támogatják a névváltoztatást. Amint a lakók elmondták: az utca átnevezése maga után vonja minden olyan személyes okmány kicserélését, amelyben szerepel a lakcímük, ezt pedig nem akarják, mert az iratok kicserélése pluszköltségeket és utánajárást igényel.