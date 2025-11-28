Adventi gyertyagyújtás Háromszéken
KÉZDIVÁSÁRHELY. A Gábor Áron téren november 29-én, szombaton 18 órakor gyújtják meg az első adventi gyertyát, igét hirdet nt. Beder Imre lelkipásztor, közreműködik Porkoláb Tamás és a KRK Band. A gyertyát a 2025-ös év Pro Urbe díjasa, Mucsi Mihály agrármérnök gyújtja meg.
SEPSISZENTGYÖRGY. A főtéren elhelyezett óriás adventi koszorún az első gyertyát november 30-án, vasárnap a 19.30-kor kezdődő ünnepségen gyújtják meg. Fellépnek a sepsiszentgyörgyi Református Kollégium elemi osztályos tanulói (felkészítő: Dénes Előd), majd Antal Árpád polgármester mond ünnepi beszédet és meggyújta az első adventi gyertyát, amelyre Dénes Katinka református lelkipásztor adja áldását. A rendezvényen ablakkoncertjükkel közreműködnek a Kováts András Fúvósegyesület rézfúvósai, illetve a Plugor Sándor Művészeti Líceum Campanella gyermekkórusa (karvezető: Lőfi Gellért). A városlakókat arra kérik, vigyenek magukkal gyertyát, de a helyszínen is osztanak majd a szervezők. A résztvevőket emellett meleg teával, mézespogácsával is kínálják.
BARÓT. A Diákdombon elhelyezett adventi koszorún az első gyertyát november 30-án, vasárnap 19 órakor gyújtják meg a baróti református egyházközség, illetve Tordai Árpád lelkipásztor közreműködésével.
Színház
A PESTI MŰVÉSZ SZÍNHÁZ ma 19 órától Kovásznán a művelődési központban Bernard Slade Jövőre veled ugyanitt című vígjátékát adja elő, rendező: Márton András.
M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház előadásai a Háromszék Táncstúdióban: ma 19 órától: Dirty Dancing – koreográfus: Eryk Makohon (az előadás 16 éven felülieknek ajánlott); november 29-én, szombaton 19 órától Lift – rendező-koreográfus: Fehér Ferenc (időtartam: 45 perc, szünet nélkül).
TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi társulat december 2-án, kedden 19 órától a színház nagytermében bemutatja legújabb, Kommuna – székely öko-románc című előadását, melyet Radu Afrim írt és rendezett. További előadások: december 4-én, 5-én, 27-én és 28-án. Színpadra épített nézőtér; jegyek a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon vásárolhatók. Érdeklődni a 0267 312 104-es vagy a 0728 083 336-os telefonszámon lehet.
UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi társulat december 2-án, kedden 18 órától és december 3-án, szerdán 10, illetve 12 órától Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című előadását játssza a Vigadó nagyteremében. Rendező: Nagy Norbert. Jegyek az intime.hu oldalon vagy a Vigadó jegypénztárában vásárolhatók. Információk és helyfoglalás a 0730 600 279-es telefonon.
Zene
KAMARAKÓRUS-FESZTIVÁL. Fennállásának harmincadik évfordulóját ünnepli a sepsiszentgyörgyi Pro Musica Kamarakórus a 24. Háromszék Kamarakórus Fesztivál keretében. A Gyöngyvirág utcai református templomban a ma 18 órától kezdődő rendezvényen fellép a kézdivásárhelyi Cantus Kamarkórus, a sepsiszentgyörgyi Kriza János Unitárius Dalárda, a Vox Humana, a Laudate, valamint a Pro Musica kamarakórus. Karmesterek: Fórika Balázs, Karácsony Gabriella, Szilágyi Zsolt Herbert, Lőfi Gellért és Sipos Zoltán.
Előadás a drogmegelőzésről
Ne szúrd el a kari-ered! címmel tart előadást ma 17.30 órától Sepsiszentgyörgyön a Fidelitas Hotel konferenciatermében Kalóz János György klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta és mentálhigiénés szakember, a drogprevenció elismert szakértője. Előadásában szó lesz arról, miért nyúlnak egyre fiatalabb korban droghoz a kamaszok, hogyan ismerhetők fel a függőség korai jelei, hogyan segíthet a szülő úgy, hogy közben ne taszítsa el gyermekét. A részvétel ingyenes, regisztrálni a 0737 151 102-es telefonszámon lehet 8–15 óráig.
Tortoma Önképzőkör
A baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében december 2-án, kedden 19 órától Jézus nyomában a Szentföldön címmel Bardócz Csaba református lelkipásztor (Bibarcfalva – Bikafalva) tart vetített képes előadást. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.
Hitvilág
ALZHEIMER KÁVÉZÓ. A sepsiszentgyörgyi Szilvássy Carola Szeretetotthonban ma 17 órától Kernászt Adél konduktor, mentálhigiénés szakember Figyelem, koncentráció, memória. Tornával a testi, lelki és szellemi egészségünkért címmel tart előadást.
HÁLAADÓ ISTENTISZTELET. A vargyasi református templom felszentelésének 20. évfordulóján, november 29-én, szombaton 13 órától ünnepi hálaadó istentiszteleten emlékeznek az erdővidékiek Makovecz Imre építészre (1935–2011) születésének 90. évfordulója alkalmából. A szószéki szolgálatot nt. Tüzes-Bölöni Ferenc esperes (Olasztelek) végzi, majd Makovecz Imre és a vargyasi templom címmel Müller Csaba építész (Kolozsvár) tart vetített képes bemutatót. Közreműködik a székelyszáldobosi református nőszövetség énekkara és Csíki Ida, valamint id. Sütő Gábor (Vargyas).
ÖNSEGÍTŐ CSOPORT. November 29-én, szombaton 10.30–12 óráig a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház melléképületében Kurta Fruzsina pszichológus az Elengedéseink önleltáros csoportba várja az érdeklődőket.
ZENÉS ÁHÍTAT. Sepsiszetgyörgyön a Gyöngyvirág utcai református templomban november 30-án, vasárnap 18 órától zenés áhítatra kerül sor a Pákéi Református Dalkörrel (karvezető: Szántó István). * A sepsiszentgyörgyi református vártemplom új gyülekezeti termében november 30-án, vasárnap 18 órától zenés istentiszteletet tartanak, közreműködik a Messzehangzó együttes.
Mozi
MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16 órától Wicked 2. (román feliratos), 16.15-től Zootropolis 2. (románul beszélő), 18.15-től Szemfényvesztők 3. (magyarul beszélő), 18.30-tól Tati Full Time (román komédia), 20.30-tól Sisu – A bosszú útja (magyarul beszélő), 20.30-tól Szerethető (román feliratos). Szombaton 11 órától Zootropolis 2. (magyarul beszélő) és 11.15-től románul beszélő, 16 órától Wicked 2. (magyarul beszélő), 16.15-től Dzsungel mesék 2 (románul beszélő), 18 órától Elrontott életek (magyarul beszélő), 18.30-tól Bölöni – Az erdélyi legenda, 20.15-től Szemfényvesztők 3. (román feliratos), 20.45-től A menekülő ember (magyarul beszélő). Vasárnap 11 órától Zootropolis 2. (magyarul beszélő) és 11.15-től románul beszélő, 16 ótától Jujutsu Kaisen: Execution (magyar feliratos), 16 órától Tafiti (románul beszélő), 17.45-től A sárga nyakkendő (román életrajzi filmdráma), 18 órától Sirat (román feliratos), 20.15-től Egykutya (magyar filmdráma), 20.30-tól Sisu – A bosszú útja (román feliratos). Honlap: artacinema.ro
Ügyelet
GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Mikó Imre utcai 23-as Farmacom gyógyszertár (0267 317 318) az éjszakai szolgálatos. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. 30-án, vasárnap 8–12 és 16–20 óráig az 1918. december 1. úti Adonis (0267 324 903), december 1-jén, hétfőn az 1918. december 1. úti Salvia II. (0267 313 112) tart nyitva. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr. Max (0752 168 734) patika, hétfőtől a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) a szolgálatos. Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16, vasárnap 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914), Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária gyógyszertár (0729 935 431) tart nyitva.
FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön ma 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556), szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.
Röviden
ÁRAMSZÜNET. Munkálatok miatt ma Ojtozban szünetel az áramszolgáltatás 9 és 17 óra között.
KISÁLLAT-KIÁLLÍTÁS. Mától vasárnapig Sepsiszentgyörgyön az egykori dohánygyárban tartják az országos kisállat-kiállítást, amely ma 9–19, szombaton 8–18, vasárnap 8–13 óráig látogatható. Belépő felnőtteknek 20 lej, 5–18 év közöttieknek 5 lej, 5 év alattiaknak ingyenes. Tombolajegyet 5 lejért lehet vásárolni.
ADVENTI BAZÁR. A kézdivásárhelyi Waldorf-közösség szombaton 10 és 18 óra között adventi bazárt szervez a Vigadó belső udvarán és a Maasluis Nyugdíjasklub termeiben. Kézművesvásárral, büfével és helyi finomságokkal, foglalkozásokkal, ringatóval és papírszínház-előadással várják az érdeklődőket.
KIRÁNDULÁS. A Járjuk be Erdővidéket honismereti túrasorozat keretében december 6-án autóbuszos kirándulást szerveznek a Szászföldre, úti cél: Berethalom, Sellenberk, Nagydisznód és Nagyszeben. Túravezető: Dimén Levente. Indulás 7 órakor Barótról, a polgármesteri hivatal elől (csatlakozási lehetőség Olaszteleken, Vargyason, Homoródújfaluban). Jelentkezés december 3-án, szerdán estig a kirándulás szervezőinél: Demeter Zoltán (0746 089 140) vagy Dimén Levente (0743 077 473).
