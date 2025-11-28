A napokban jött ki a gyulai Dürer Nyomdából a kis zsebkönyvünk, mely szemet gyönyörködtető kivitelben, kézbe simuló méretével és kiváló nyomdai minőségével minden bizonnyal belopja magát az olvasók szívébe.

A Keresztjeink könyvecske, a tavaly megjelent Lélekösvényen könyvünkhöz hasonlóan, szintén egy sokállomásos tárlatkaraván teljes anyagát tartalmazza. Ez egy „több-mint-fotókiállítás”, színes fotókkal és mély gondolatokkal, a tőlünk megszokott minőségben, érdekes mélységben-magasságban közelítünk a kereszténység alapvető motívumához: a kereszthez, olyanképpen nyúlva a témához, hogy az – lelki-szellemi értelemben – a megszokott, dogmatikus megközelítésnél sokkal inkább emberközpontú és ezáltal kicsit újdonságszámba menő is.

A Keresztjeink/Árnyékban, fényben huszonnégy csodás fotót foglal magában, valamint a melléjük társított gondolatokat, merengéseket. Szerkezeti értelemben a teremtett világ duális mivolta mentén bizonyos fogalmakat, ellentétpárokat ütköztettünk, e vázra épül rá a teljes tárlati anyag. A polaritásból fakadó egymásnak feszülésből érdekes szellemi energiák szabadulnak fel. Káosz és Rend, Vízszintes és Függőleges, Sötétség és Fény, Kétség és Egység… Emellett minden szövegi részben helyet kap legalább egy kérdés (egy kivételével!). E kérdések szervesen illeszkednek környezetükbe, de önálló értelemben is megállják helyüket – s ilyenformán (kellő rácsodálkozással) akár egy „gyorstalpaló” lelki gyakorlatként is értelmezhetők.

Az idei Best of Sepsi jelöltje, a fotós Steigerwald Tibor a könyvben így fogalmaz: „Kereszteket fotózni számomra kicsit amolyan küldetéstudat ízű foglalatosság. Szinte vonz, s mindig alázatos lelkesedéssel és tisztelettel vegyes izgalommal közelítettem meg fotósként a témát. Szeretek szakrális helyeken fotózni, szívvel láttatni és hittel csodálni mindent, ami különlegessé nemesíti a közönségest. Fényképeim magukban hordozzák az élet rezzenéseit, olykor a szenvedést, s mind a fájdalmat, mind akár az örömet és a hálát is. A kötetben szereplő képek egyik érdekessége: a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány (KÁMME) jóvoltából a Kászoni út menti keresztek felújítása projekt keretében olyan kereszteket is fotózhattam, melyek már nem léteznek a lefotózott formában.”

Ezek meg az én szavaim, szintén a könyvből ideidézve: „A cím elsősorban fizikai, anyagi keresztként értelmezendő, de szimbolikusan megpróbáltatásként vagy áldásként is tekinthetünk rá. Szerzőtársammal már a legelején eldöntöttük, hogy nem szeretnénk egy kizárólag dogmatikus jellegű anyagot összerakni, viszont igyekeztünk elkerülni a profanitás árnyékát is. Így, e két véglet közé szorulva, nekem a lélek hangján és a lehető leginkább letisztult szellemiséggel kellett szólni. S lényegében úgy írok a keresztről, hogy valójában nem arról írok. Sokkal inkább az Emberről, aki azt hordozza, s aki – ha kell – naponta megfeszül rajta. És írok Fényről, Lélekről, Szeretetről, olykor leborulva a kereszt előtt, olykor magamhoz ölelve azt. És írok magamról: poklokról és mennyekről.”

A 10×10 centiméteres könyvecske kemény táblás, acetátfóliázott, a belív pedig ofszetlakkozott, cérnafűzött, igazi strapabíró kivitelezésű. Zsebbarát mérete révén szinte bárhol olvasható. Kapható három sepsiszentgyörgyi egyháznál: a Krisztus Király-templomban, a Vár­templomi Református Egyházközségnél, valamint az Unitárius Egyházközségnél. Kitűnő választás akár ajándékozás céljából is, ára 25 lej.

Kisgyörgy Benjámin