A nap fotója

2025. november 28., péntek, Szabadidő
  • Makett. Albert Levente felvétele
    Makett. Albert Levente felvétele
2025-11-28: Szabadidő - :

Mit süssünk ma? (Kovászos-pityókás kenyér)

Hozzávalók: 50 dkg kenyérliszt (650-es), 50 dkg finomliszt (000-s), kb. 5,5 dl langyos víz, kb. 21–23 dkg aktív kovász, 1 kiskanál cukor, 1 evőkanál só, 20–25 dkg (3–4 közepes) főtt pityóka, illetve 1–2 evőkanál olaj a formázáshoz; az aktív kovászhoz: 5 dkg anyakovász, 8 dkg langyos víz, 10 dkg kenyérliszt.
2025-11-28: Közélet - :

Továbbadjuk a lángot – advent Sepsiszentgyörgyön (Önkormányzati szemle)

A téli ünnepek közeledtével különös, bensőséges varázs költözik városunkba. Ahogy a napok rövidülnek, egyre inkább felértékelődik mindaz, ami összeköt bennünket: a közösség, a hagyományok és az egymással megosztott fény.
