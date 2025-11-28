Elkészítése. Hamarabb elkészítjük a kenyérhez szükséges aktív kovászt. Ehhez a hűtőben tárolt anyakovászból kivesszük a szükséges 5 dekányit, áttesszük egy födeles üvegtálba, a maradékot visszatesszük a hűtőbe. Az üvegtálban lévő kovászt feloldjuk a langyos vízben, majd hozzáadjuk a kenyérlisztet, összekeverjük, és meleg helyen tartjuk legalább 8 órán át. Ha az aktív kovász kellőképpen megnőtt, azaz duplájára nőtt és szép buborékos, hozzáfogunk a kenyér tulajdonképpeni elkészítéséhez. A kétféle lisztet egy dagasztótálba szitáljuk, hozzáadjuk a langyos vizet, összekeverjük, majd 20 percet letakarva pihentetjük. Ezt követően hozzáadjuk az aktív kovászt és a cukrot, összegyúrjuk – ez történhet kézzel vagy dagasztógéppel –, majd beledolgozzuk a sót is. Ezután tesszük bele az áttört vagy megreszelt főtt pityókát, majd addig dagasztjuk, amíg a kenyértészta kezd leválni a kézről. Ekkor vékonyan kiolajozott kelesztőtálba tesszük, az edényt lezárjuk, és meleg helyen 40 percet kelesztjük. Ezt követően a kenyértésztát vékonyan olajozott gyúródeszkára tesszük, ujjbeggyel óvatosan négyszögűre lapogatjuk, majd összehajtogatjuk, mint a pogácsatésztát, azaz képzeletben három részre osztjuk a négyszögűre lapogatott tésztát, az alsó harmadát felhajtjuk a közepére, majd ráhajtjuk a felső harmadát. Az összehajtott tésztát szintén három részre osztjuk képzeletben, majd a jobb oldalát behajtjuk a közepére, s erre ráhajtjuk a bal oldalát. Az összehajtogatott tésztát visszatesszük a kelesztőtálba, és újabb 40 percet pihentetjük. A műveletet még kétszer megismételjük 40 perces időközönként. Ezután a kenyértésztát lapítóra borítjuk, ismét nagyon óvatosan négyszögűre lapogatjuk, a két szélét behajtjuk a közepére, majd fentről lefelé haladva úgy, hogy közben a tészta két szélét hüvelykujjunkkal mindig alátűrjük, felcsavarjuk. A felcsavart tésztát gyors körkörös mozdulatokkal körbeforgatva, a tenyér élével az alját finoman betűrve kerek kenyeret formázunk. Ezt már abba az edénybe tesszük, amelyben majd megsütjük, és egy éjszakát (12 órát) hűtőben pihentetjük.

Reggel kivesszük a kenyeret a hűtőből, 1–2 órát meleg helyen kelesztjük, majd 250 fokra hevített lerbe tesszük. Alul-felül sütési fokozaton, lefödve sütjük 20–30 percet, majd a hőfokot 200 fokra állítva és levéve róla a födőt további 30–40 percet sütjük. Az utolsó 20 percben alul sütési fokozaton sütjük. Ha kisült a kenyér, vagyis az alja kopog és a kisült héja pattog-ropog, rácsra helyezzük és hagyjuk teljesen kihűlni. A frissen sült kenyeret felszeletelve bármilyen ételhez kínáljuk.

Mennyiség: 1 adag

Elkészítési idő: 1–2 óra, a kelesztési és pihentetési időket leszámítva.

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.