Negatívan véleményezte a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénymódosítást a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM). A kormány ennek ellenére jóváhagyja a tervezetet, amely a helyreállítási terv (PNRR) egyik, november 28-ai határidőhöz kötött mérföldköve is, és ha nem teljesül, 230 millió eurót veszít Románia.
Az új jogszabályjavaslatot múlt héten bocsátotta közvitára a kormány, és a CSM-nek 30 nap állt rendelkezésére álláspontjának megfogalmazására. A bírák és ügyészek nyugdíjazási feltételeit szabályozó új törvénytervezet szerint a korábbi 10 év helyett 15 éves átmeneti időszak alatt nő fokozatosan a bírák és ügyészek nyugdíjkorhatára a jelenlegi 48 évről 65 évre. A jogszabályjavaslat azt is előírja, hogy a bírák és ügyészek nyugdíja nem haladhatja meg az utolsó nettó fizetésük 70 százalékát. Az érintettek ezt elutasítják: a Cotroceni-palotában november 13-án tartott találkozón azt kérték, hogy a nyugdíjuk közelítse meg az utolsó fizetésük nettó összegét, ezen a héten pedig minden megyében gyűléseken utasították el a kormány kezdeményezését. A tervezetet rövid idő alatt másodszor próbálja elfogadtatni a koalíció: előző változatát október 20-án arra hivatkozva utasította el az alkotmánybíróság, hogy a kormány a CSM – amúgy nem jogi kötőerejű – véleményezése nélkül terjesztette be a tervezetet a parlamentbe.
Gyűlöletkampányra panaszkodnak
A bírák és az ügyészek „egyes politikai vezetők valóságos ostroma” után gyűlöletkampány célpontjává váltak – nyilatkozta a CSM elnöke, Elena Costache a testület ülése után. Kifejtette, hogy még ilyen körülmények között is jóhiszeműen jártak el. „Reakcióink arányosak voltak a támadásokkal és ezzel a rágalmazási kampánnyal, amely túllépte a józan ész határait” – jelentette ki. A CSM elnöke szerint mára már az a tévképzet alakult ki, hogy az igazságszolgáltatás a fő probléma az országban, és a bírák különyugdíjának megnyirbálása nélkül Románia letér az európai pályáról. Szerinte a nyilvánosságban elhangzó kijelentésekkel ellentétben a testület egyetlen szándéka mindvégig a bírák és ügyészek jogállásának megvédése és megszilárdítása volt.
„Nem kiváltságokra törekedtünk, mert nincsenek ilyen kiváltságaink, nem a pénz érdekelt minket, nem hajtottunk olyasmikért, ami erősíthette volna úgynevezett hatalmunkat, mert a mi hatalmunk az, amit az alkotmány biztosít számunkra. Csak az állampolgárokra közvetlen hatással lévő függetlenségünk megőrzéséért küzdöttünk” – magyarázta Elena Costache. Most már nem ő a CSM elnöke: a testület tegnapi ülésén Liviu Odagiu bírót választotta meg új elnökének, az alelnök pedig Bogdan Staicu ügyész lett. A CSM 19 tagból áll: a bíróságok és az ügyészségek közgyűlésein megválasztott kilenc bíró és öt ügyész, a civil társadalom két képviselője, akiket a szenátus választ meg, illetve hivatalból tag az igazságügyi miniszter, a legfelsőbb bíróság elnöke és a legfőbb ügyész. A választott tagok mandátuma hat év, újraválasztásuk nem lehetséges.
A kormány gyorsan lép
Rendkívüli ülést tart péntek délután a kormány a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezet jóváhagyására, miután a CSM hivatalosan is közli az álláspontját a jogszabályjavaslatról; addig a Törvényhozási Tanács is közli az álláspontját – jelentette be Ioana Dogioiu kormányszóvivő tegnap. A tervezetet sürgősségi eljárással terjeszti a parlament elé, és felelősségvállalással kívánja elfogadtatni Ilie Bolojan kormányfő.
