ÖLNI AKART A HARMADIKOS GYERMEK. Kificamította egy tanítónő vállát, megharapta és megkarmolta a pszichológust és orrba fejelte az igazgatónőt egy elitnek számító kolozsvári iskola (a George Coșbuc Főgimnázium) harmadik osztályos diákja. A kilencéves fiút a mentők vitték el, a rendőrség pedig – amelyet szintén kihívtak a helyszínre – bántalmazás vagy egyéb erőszakos cselekmény miatt indított eljárást az eset körülményeinek kivizsgálására.

Közleményük szerint nézeteltérés támadt két kilencéves között, ami után egyik arra panaszkodott, hogy a másik megütötte őt; ezt követően egyikük annyira nyugtalan lett, hogy közbe kellett avatkozniuk az oktatóknak és kollégáiknak, de nem jártak sikerrel. A fiú, aki fékezhetetlen dührohamot kapott, állítólag azt mondta, hogy meg akarta ölni egy osztálytársát. Az eset kapcsán egy tanítónő, aki tanúja volt a jelenetnek, egy nyílt levélben a család és az iskola közös felelősségét hangsúlyozta, azt, hogy szabályokat és következetességet alakítsanak ki mind otthon, mind az iskolában, mert enélkül „teljes káosz” várható a társadalomban. Kiemelte, hogy a mai gyerekek egyre gyorsuló tempóban nőnek fel, és olyan viselkedéseket engednek meg maguknak már első osztályban. „sértegetnek, szemtelenek, agresszívek”, amilyeneket a korábbi generációk csak jóval későbbi életkorban vagy egyáltalán nem mutattak. (Maszol)

ÚGY SZALADTAK A REPÜLŐ UTÁN, MINTHA BUSZ LETT VOLNA. Két megkésett román állampolgár kitörte a vészkijárat ablakát a kölni repülőtéren, hogy a Wizz Air Bukarestbe tartó járatához juthasson. A repülőgép motorjait már elindították és a kifutópálya felé kezdett gurulni, amikor a két, 28 és 47 éves román férfi odaszaladt a géphez és jelezte a pilótáknak, hogy álljanak meg és engedjék őket felszállni. A két utast lencsevégre is kapták, a Facebookon közzétett fotóhoz kapcsolódó üzenetben pedig egyértelműen jelezték, hogy cselekedetük igen veszélyes: nemcsak amiatt, hogy nem juthatnak fel a fedélzetre, hanem a repülőgép motorja szippanthatja be őket (ami pont olyan halálos, mint amilyennek tűnik). A repülőtér személyzete közbelépett és átadta a két férfit a rendőrségnek. Bűncselekmény miatt feljelentést tettek ellenük magánterületre való behatolásért. A Wizz Air járat késve indult el a kölni repülőtérről, de a levegőben behozták a lemaradást és a tervezettnél korábban érkeztek meg Bukarestbe. (Főtér)