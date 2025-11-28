Háromszéki rangadót rendeznek a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 15. fordulójában. A táblázatban második Kézdivásárhelyi SE szombaton 14 órától a rangsorban ötödik Sepsi OSK II. ellen játszik a Sinkovits Stadionban. Az együttesek történetük során tizenhatodszor csapnak össze egymással a 3. Ligában.

A háromszéki csapatok győzelemmel hangoltak a szombati találkozóra: a legutóbbi fordulóban a Sepsi OSK II. hazai pályán diadalmaskodott az Unirea Braniștea felett (4–3), míg a Kézdivásárhelyi SE a sereghajtó CSM Râmnicu Sărat otthonában nyert (1–2). A székelyföldi alakulatok a tizenhatodik egymás elleni összecsapásukra készülnek, az örökmérleg nyelve a piros-fehér mezesek felé billen, akik nyolcszor győztek, öt mérkőzés a kézdivásárhelyi gárda sikerével zárult és kétszer döntetlent játszottak. Az előző idény alapszakaszában kétszer néztek farkasszemet, az augusztusi odavágóban a megyeszékhelyi együttes örülhetett a Sinkovits Stadionban (0–1), míg a novemberi visszavágóban a kék-fehér mezesek bizonyultak jobbnak a szemerjai stadionban (1–2). Legutóbb idén szeptemberben találkoztak, amikor a felső-háromszéki alakulat egy ponttal távozott Sepsiszentgyörgyől, miután az első félidőben a vendégektől Fábián Róbert, a házigazdáktól pedig Vereguț Dániel volt eredményes (1–1). A Liviu Negoiță irányította céhes városi gárda szervezettebb védekezéssel büszkélkedhet, mint a Nagy Sándor edzette labdarúgók, előbbi tizenkét, utóbbi huszonegy gólt kapott, azonban hasonló támadójátékkal rendelkeznek, eddig a Kézdivásárhelyi SE harmincegy, a Sepsi OSK II. harminc találatot szerzett.

A 15. forduló programja: * ma: Galaci Oțelul II.–CS Victoria Traian (14 óra), FC Unirea Brăila–CS Blejoi (14 óra), Petrolul Ploiești II.–CSM Râmnicu Sărat (14 óra) * szombat: CS Păulești–CSO Plopeni (14 óra), Kézdivásárhelyi SE–Sepsi OSK II. (14 óra), Unirea Braniștea–Sporting Liești (14 óra). (miska)