Labdarúgás, 2. LigaA jászvásári együttest fogadja a Sepsi OSK

2025. november 28., péntek, Sport

Újabb nehéz összecsapás előtt áll a közel két hónapja veretlen Sepsi OSK, amely hétfőn 13.30-tól a szintén felsőházi rájátszásba jutásra hajtó Jászvásári Politehnica ellen lép pályára a Sepsi Duna Arénában a másodosztályú labdarúgó-bajnokság 15. fordulójának zárómérkőzésén.

    Fotó: Facebook / Sepsi OSK

Az alapszakaszból még hét játéknap van hátra, a hibátlanul éllovas Vajdahunyadi Corvinul továbbra is magabiztosan menetel, viszont mögötte rendkívül szoros a küzdelem, a táblázatban második Marosvásárhelyi ASA és a tizedik Concordia Chiajna között csak hat egység a különbség. Az előző fordulóban a sepsiszentgyörgyi együttes kétgólos előnyt leadva döntetlent játszott a középmezőnyben tanyázó CS Afumați vendégeként (2–2), míg a Jászvásári Politehnica hazai pályán győzött a Chindia Târgoviște ellen (1–0), így a portugál Anthony da Silva helyére érkezett Selymes Tibor sikerrel mutatkozott be a moldvai kispadon. A háromszéki és a Iași megyei alakulat az előző idény végén kiesett a SuperLigából: előbbi az alsóházi rájátszás utolsó köre, utóbbi pedig az osztályozó után búcsúzott, azonban a másodosztályban az azonnali visszajutást tűzték ki célul, és egyelőre mindkettő reális eséllyel pályázik a playoffba kerülésre. Korábban a felek kétszer találkoztak a Román Kupában és tizenötször az élvonalban: a székelyföldi gárda tízszer diadalmaskodott, ellenben a jászvásári csapat mindössze kétszer örülhetett és ötször osztoztak a pontokon.

A 15. forduló programja: * ma: Marosvásárhelyi ASA–Concordia Chiajna (17.30 óra – Digi Sport 1, Prima Sport 1) * szombat: Chindia Târgoviște–CS Tunari (11 óra), Sellenberki SK–CSM Slatina (11 óra), Szatmárnémeti Olimpia–FC Voluntari (11 óra – FRF TV), Újszentesi SK–Gloria Beszterce (11 óra), FC Câmpulung Muscel–FC Bacău (11 óra), Bukaresti Steaua–Ceahlăul Piatra Neamț (11 óra), Nagyváradi FC Bihar–CS Dinamo Bukarest (11.30 óra – Digi Sport 1, Prima Sport 1), Vajdahunyadi Corvinul–CS Afumați (14 óra – Digi Sport 1, Prima Sport 1) * vasárnap: Resicabányai CSM–FC Metalul Buzău (12.30 óra – Digi Sport 1, Prima Sport 1) * hétfő: Sepsi OSK–Jászvásári Politehnica (13.30 óra – Digi Sport 1, Prima Sport 1). (miska)

