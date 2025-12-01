A Háromszéki Ágyúsok az elmúlt hétvégén két gólgazdag mérkőzést játszottak a Bukaresti Red Hawks vendégeként. Kertész Zoltán együttese pénteken a bajnokság alapszakaszában, míg szombaton a Román Kupa csoportkörében csapott össze fővárosi ellenfelével, amely szoros küzdelem után mindkétszer 6–4 arányban győzött. A narancs-kék mezesek kedden 18.30-tól a Brassói Corona otthonában lépnek jégre.
Pénteken a házigazdák már a 2. percben vezetést szereztek, Mihail Georgescu távoli lövése utat talált a hálóba (1–0). A folytatásban a vendégek emberelőnyben több helyzetet kialakítottak, amelyek rendre kimaradtak, ezek pedig megbosszulták magukat, ugyanis ellenfelük a 9. percben növelte előnyét, ezúttal Nicolas Hinz továbbított a ketrecbe (2–0). A háromszéki együttes kisvártatva szépített, ekkor Róth Zoltán előkészítéséből Gecse Olivér volt eredményes (2–1). Sokáig nem örülhettek, mivel a bukaresti gárda kevesebb mint fél perc alatt kétszer is válaszolt: előbb Mircea Constantin bombázott a bal felsőbe, majd Jevgenyij Szkacskov iratkozott a gólszerzők közé (4–1).
A székelyföldi alakulat a második felvonásban összeszedettebb játékkal rukkolt elő, ugyanakkor a befejezéseknél is élesebbek voltak, ennek köszönhetően kétszer is beköszöntek: fórban Markus Magnusson passzából Lukas Žukauskas csökkentette a különbséget, aztán 35 másodperc elteltével Gecse Olivér átadásából Róth Zoltán ütötte a korongot a kapuba (4–3). A harmadból hátralévő idő a kiállításokról szólt, majd a 39. percben kifizetődött a narancs-kék mezesek erőfeszítése, Antal László és Gecse Olivér összjátékát követően utóbbi egyenlített (4–4).
A zárószakaszban a fővárosi rivális emberhátrányban is betalált, a 44. percben Danil Martinov ugrasztotta talpra a közönséget (5–4). Ezután a Háromszéki Ágyúsok mindent megtettek, hogy hosszabbítsára mentsék az összecsapást, ellenben nem sikerült értékesíteniük a létszámfölényeiket, így a hajrában Kertész Zoltán vezetőedző időt kért. Levitték a kapust, ám a támadásaikból hiányzott az átütő erő, Julius Pénzes tapasztalt alakulata pedig 12 másodperccel a vége előtt lezárta a találkozót, Jevgenyij Szkacskov az üres kapuba csúsztatta a pakkot (6–4).
Szombaton a csapatok fordulatos és izgalmas első harmadot játszottak a Berceni Arénában, ahol a házigazdák a 4. percben vezetést szereztek, ekkor Danil Martinov ütötte a korongot a hálóba (1–0). A háromszéki együttes 17 másodperc elteltével egyenlített, Markus Magnusson passza után Gecse Olivér csúsztatott a kapuba (1–1). Nem sokkal később a Red Hawks ismét előnybe került, a 8. percben Alexandru Munteanu volt eredményes (2–1), viszont ezúttal is hamar érkezett a felelet, a 9. percben Nagy Tamás továbbított a ketrecbe (2–2). A felvonás hajrájában betalált a bukaresti gárda, a narancs-kék mezesek tévedését Mircea Constantin használta ki (3–2), akik azonban a szünet előtt újfent válaszoltak, Lukas Žukauskas előkészítését Biró Ottó értékesítette (3–3).
A második játékrészt is a fővárosi csapat indította jobban, amely Danil Martinov révén emberhátrányban is talpra ugrasztotta a közönséget, majd a 28. percben Mircea Constantin növelte a különbséget (5–3). A vendégek próbálkozása a 33. percben eredményezett gólt, Antal László átadásából Róth Zoltán lőtte a pakkot a hálóba (5–4). A házigazdák létszámfölényben kezdték a zárószakaszt, miután Kertész Zoltán legénysége kiegészült több helyzetet kialakított, ellenben a befejezéseknél nem voltak elég élesek. Julius Pénzes tanítványai a 47. percben Jevgenyij Szkacskov révén beköszöntek (6–4), és mivel a hátralévő időben a Háromszéki Ágyúsok nem zárkóztak fel, így vereséget szenvedtek és lemaradnak a Román Kupa négyes döntőjéről.
Eredmények: * román bajnokság, alapszakasz: Bukaresti Red Hawks–Háromszéki Ágyúsok 6–4 (gólszerzők: Mihail Georgescu 2., Nicolas Hinz 9., Mircea Constantin 13., Jevgenyij Szkacskov 14., 60., Danil Martinov 44., illetve Gecse Olivér 11., 39., Lukas Žukauskas 24., Róth Zoltán 25.) * Román Kupa, csoportkör: Bukaresti Red Hawks–Háromszéki Ágyúsok 6–4 (gólszerzők: Danil Martinov 4., 22., Alexandru Munteanu 8., Mircea Constantin 18., 28., Jevgenyij Szkacskov 47., illetve Gecse Olivér 4., Nagy Tamás 9., Biró Ottó 20., Róth Zoltán 33.).
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.