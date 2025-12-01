A Háromszéki Ágyúsok az elmúlt hétvégén két gólgazdag mérkőzést játszottak a Bukaresti Red Hawks vendégeként. Kertész Zoltán együttese pénteken a bajnokság alapszakaszában, míg szombaton a Román Kupa csoportkörében csapott össze fővárosi ellenfelével, amely szoros küzdelem után mindkétszer 6–4 arányban győzött. A narancs-kék mezesek kedden 18.30-tól a Brassói Corona otthonában lépnek jégre.

Pénteken a házigazdák már a 2. percben vezetést szereztek, Mihail Georgescu távoli lövése utat talált a hálóba (1–0). A folytatásban a vendégek emberelőnyben több helyzetet kialakítottak, amelyek rendre kimaradtak, ezek pedig megbosszulták magukat, ugyanis ellenfelük a 9. percben növelte előnyét, ezúttal Nicolas Hinz továbbított a ketrecbe (2–0). A háromszéki együttes kisvártatva szépített, ekkor Róth Zoltán előkészítéséből Gecse Olivér volt eredményes (2–1). Sokáig nem örülhettek, mivel a bukaresti gárda kevesebb mint fél perc alatt kétszer is válaszolt: előbb Mircea Constantin bombázott a bal felsőbe, majd Jevgenyij Szkacskov iratkozott a gólszerzők közé (4–1).

A székelyföldi alakulat a második felvonásban összeszedettebb játékkal rukkolt elő, ugyanakkor a befejezéseknél is élesebbek voltak, ennek köszönhetően kétszer is beköszöntek: fórban Markus Magnusson passzából Lukas Žukauskas csökkentette a különbséget, aztán 35 másodperc elteltével Gecse Olivér átadásából Róth Zoltán ütötte a korongot a kapuba (4–3). A harmadból hátralévő idő a kiállításokról szólt, majd a 39. percben kifizetődött a narancs-kék mezesek erőfeszítése, Antal László és Gecse Olivér összjátékát követően utóbbi egyenlített (4–4).

A zárószakaszban a fővárosi rivális emberhátrányban is betalált, a 44. percben Danil Martinov ugrasztotta talpra a közönséget (5–4). Ezután a Háromszéki Ágyúsok mindent megtettek, hogy hosszabbítsára mentsék az összecsapást, ellenben nem sikerült értékesíteniük a létszámfölényeiket, így a hajrában Kertész Zoltán vezetőedző időt kért. Levitték a kapust, ám a támadásaikból hiányzott az átütő erő, Julius Pénzes tapasztalt alakulata pedig 12 másodperccel a vége előtt lezárta a találkozót, Jevgenyij Szkacskov az üres kapuba csúsztatta a pakkot (6–4).

Szombaton a csapatok fordulatos és izgalmas első harmadot játszottak a Berceni Arénában, ahol a házigazdák a 4. percben vezetést szereztek, ekkor Danil Martinov ütötte a korongot a hálóba (1–0). A háromszéki együttes 17 másodperc elteltével egyenlített, Markus Magnusson passza után Gecse Olivér csúsztatott a kapuba (1–1). Nem sokkal később a Red Hawks ismét előnybe került, a 8. percben Alexandru Munteanu volt eredményes (2–1), viszont ezúttal is hamar érkezett a felelet, a 9. percben Nagy Tamás továbbított a ketrecbe (2–2). A felvonás hajrájában betalált a bukaresti gárda, a narancs-kék mezesek tévedését Mircea Constantin használta ki (3–2), akik azonban a szünet előtt újfent válaszoltak, Lukas Žukauskas előkészítését Biró Ottó értékesítette (3–3).

A második játékrészt is a fővárosi csapat indította jobban, amely Danil Martinov révén emberhátrányban is talpra ugrasztotta a közönséget, majd a 28. percben Mircea Constantin növelte a különbséget (5–3). A vendégek próbálkozása a 33. percben eredményezett gólt, Antal László átadásából Róth Zoltán lőtte a pakkot a hálóba (5–4). A házigazdák létszámfölényben kezdték a zárószakaszt, miután Kertész Zoltán legénysége kiegészült több helyzetet kialakított, ellenben a befejezéseknél nem voltak elég élesek. Julius Pénzes tanítványai a 47. percben Jevgenyij Szkacskov révén beköszöntek (6–4), és mivel a hátralévő időben a Háromszéki Ágyúsok nem zárkóztak fel, így vereséget szenvedtek és lemaradnak a Román Kupa négyes döntőjéről.

Eredmények: * román bajnokság, alapszakasz: Bukaresti Red Hawks–Háromszéki Ágyúsok 6–4 (gólszerzők: Mihail Georgescu 2., Nicolas Hinz 9., Mircea Constantin 13., Jevgenyij Szkacskov 14., 60., Danil Martinov 44., illetve Gecse Olivér 11., 39., Lukas Žukauskas 24., Róth Zoltán 25.) * Román Kupa, csoportkör: Bukaresti Red Hawks–Háromszéki Ágyúsok 6–4 (gólszerzők: Danil Martinov 4., 22., Alexandru Munteanu 8., Mircea Constantin 18., 28., Jevgenyij Szkacskov 47., illetve Gecse Olivér 4., Nagy Tamás 9., Biró Ottó 20., Róth Zoltán 33.).