Szijjártó Péter: Az Európai Unió elszigetelődött

Az idei az Európai Unió elszigetelődésének éve volt, a közösség már nem szereplője a világpolitikának, és ebből a partvonalon kívülre szorultságból érthető meg minden brüsszeli frusztráció Magyarországgal szemben – közölte Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere tegnap az Országgyűlés külügyi bizottságának meghallgatásán.

Kifejtette, „Ma az Európai Unió egy háborúpárti, migrációpárti és genderpárti külpolitikai stratégiát hajt végre, és ezzel teljes egészében elszigetelte magát a globális politikában”. Majd aláhúzta, hogy a „liberális mainstream” politikusai éveken keresztül azon versenyeztek, hogy „ki tud bunkóbb megjegyzést tenni” Donald Trump amerikai elnökre, így nem is csoda, hogy végül csupán egy rendkívül előnytelen vámmegállapodást sikerült kötnie az Európai Uniónak az Egyesült Államokkal.

Emellett fokozódott az elszigeteltség Kínától is, amelyet az Európai Bizottság egy rendszerszintű riválisként írt le, és ezzel „túlment minden határon”, ugyanis nem a rendszerrel kellene versenyezni, hanem gyümölcsöző együttműködést kellene felépíteni, ahogy azt Magyarország példája is tanúsítja. Ennek kapcsán pedig bírálta „az erőszakos beavatkozást a világgazdaságon belüli munkamegosztásba”, a keleti és nyugati országok közötti normális együttműködésbe.

Szijjártó Péter kitért az Oroszország elleni szankciókra is, amelyek mára felszámolták az EU-ban a fejlett nyugati technológia és az olcsó keleti energiahordozók kombinációjára alapozott gazdasági növekedési modellt, és ennek semmi nem is lépett a helyébe. „Ugyanis az én olvasatomban az nem válasz, hogy ma Európában kétszer-háromszor annyit fizetünk a gázért, mint az amerikai gazdasági szereplők, és az sem válasz, hogy négyszer-ötször annyit fizetnek az európai vállalatok a villamos energiáért, mint a kínai szereplők” – jelentette ki.

„Negyedik éve tizenkilenc szankciós csomagot fogadtunk el, és az orosz gazdaság még mindig nem kényszerült térdre (…) Ellenben Európának nagyon sok komoly problémát okoztunk, például azzal, hogy az energiaárak az egekbe emelkedtek” – figyelmeztetett.

Sérelmezte azt is, hogy az EU számos afrikai és ázsiai országtól is elszigetelődött azáltal, hogy nem képes velük szabadkereskedelmi és beruházásvédelmi megállapodásokat kötni, mert rendre ezzel nem összefüggő kérdéseket próbál beleerőltetni az ilyen szerződésekbe.

A miniszter beszámolt arról is, hogy Donald Trump amerikai elnök béketerve óriási lehetőséget jelent a már csaknem négy éve húzódó ukrajnai háború lezárására. „Mi, magyarok ezt teljes mértékben és teljes mellszélességgel támogatjuk, de ne legyünk naivak! Az európaiak mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ezt is aláássák, mint ahogy aláásták az eddigi összes béketörekvést” – mondotta.

Végezetül rámutatott, hogy amennyiben nem sikerül a diplomáciai rendezés, akkor a helyzet továbbra is napról napra romlani fog, még több ember fog meghalni, még nagyobb lesz a pusztítás. „Azt gondolom, hogy itt lenne az ideje annak, hogy az európaiak is a béke pártjára álljanak. És ugye itt van Magyarország, itt van Budapest mint a béketárgyalások helyszíne (…) Mind az amerikai, mind az orosz elnök világossá tette a miniszterelnök számára, hogy zajlanak az előkészületek, és amint előáll az a helyzet, hogy megállapodással lehet zárni egy ilyen csúcstalálkozót, akkor Budapestre jönnek” – fűzte hozzá.

Szijjártó Péter ígéretet tett rá, hogy a magyar kormány továbbra is patrióta külpolitikát fog folytatni, amelynek során kizárólag a nemzeti érdekeket fogja szem előtt tartani.