Vlagyimir Putyinnal tárgyalt Orbán Viktor

Csaknem négy órán át tárgyalt egymással Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke és Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke pénteken a Kremlben. Előbbi biztosította Orbán Viktort arról, hogy Oroszország teljesíti szerződéses kötelezettségeit, mind a földgáz-, mind a kőolajszállítások tekintetében a megállapodott mennyiségek a megállapodott menetrend szerint megérkeznek Magyarországra.

Magyarország két fő cél érdekében kamatoztatta kapcsolatait az elmúlt napokban – közölte a Viktor Orbán közösségi oldalán. „Miközben a brüsszeliek egymást túllicitálva vágják maguk alatt a fát, mi az évek alatt következetesen felépített és megőrzött kapcsolatainkat az elmúlt napokban két fő cél érdekében kamatoztattuk. Egyrészt, hogy mentesítsük magunkat a Magyarország működésére veszélyt jelentő intézkedések alól. Ezt három héttel ezelőtt sikerült elérnünk, amikor Washingtonban Trump elnök úrral megállapodtunk, hogy Magyarország felmentést kap az orosz energiaszektort sújtó amerikai szankciók alól. Láttuk Szerbiában, mi történik ott, ahol ezek a szankciók életbe lépnek” – írta.

A második feladatnak azt nevezte, hogy továbbra is megfizethető áron biztosítsák a magyar családok és vállalatok számára az energiát. Ezt tárgyalták meg sikerrel Moszkvában – tette hozzá.

Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes a tárgyalásokkal kapcsolatban kijelentette, hogy Oroszország az idei év első tíz hónapjában mintegy 5,4 milliárd köbméter, 2024-ben pedig 8,6 milliárd köbméter földgázt szállított Magyarországra. Megjegyezte, hogy Magyarország verseny­előnyt élvez, mert nem cseppfolyósított földgázt (LNG), hanem hosszú távú szerződés alapján csővezetéken keresztül szállított földgázt vásárol Oroszországból. Hozzáfűzte, hogy folytatódik az olajszállítás a magyarországi olajfinomítóba.

A szankciókkal sújtott orosz kőolajipari vállalatok egy sor érdekeltségének a magyar partnerek részére történő lehetséges eladása is téma volt a moszkvai tárgyaláson, ismertette a politikus.

Értelmet nyert az amerikai szankciók alóli mentesség, hiszen Oroszország megerősítette, hogy teljesíteni fogja szerződéses kötelezettségeit a kőolaj- és földgázszállításokat illetően, így továbbra is biztonságban van Magyarország energiaellátása – közölte Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere. Mind a Barátság kőolajvezeték, mind a Török Áramlat földgázvezeték működése probléma nélküli, így a Magyarország energiaellátásának biztonságához és a rezsicsökkentés eredményeinek megvédéséhez szükséges mennyiségű kőolaj és földgáz időben érkezik Magyarországra – tette hozzá.

a is emlékeztetett, hogy Orbán Viktor nemrég megállapodott Donald Trump amerikai elnökkel arról, hogy Magyarország továbbra is vásárolhat orosz energiahordozókat, ami alapvető fontosságú az ország ellátásbiztonságának garantálásához. „Ott megkaptuk a szankciók alóli mentességet, most pedig a szankciók alóli mentességnek értelmet is adtunk, hiszen bebizonyosodott, hogy a kőolaj- és a földgázellátásunk is biztonságban van” – húzta alá.