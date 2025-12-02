Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Harmincéves a Pro Musica KamarakórusDalos köszöntés

2025. december 2., kedd, Közélet

Fennállásának harmincadik évfordulóját ünnepelte a sepsiszentgyörgyi Pro Musica Kamarakórus a 24. Háromszék Kamarakórus Fesztivál keretében. A Gyöngyvirág utcai református templomban négy együttes színvonalas műsorral köszöntötte a jubiláló kórust.

  • A Pro Musica Kamarakórus. A szerző felvétele
    A Pro Musica Kamarakórus. A szerző felvétele

A fesztivál mottójául választott Ottlik Géza-idézet jegyében – „a valóság se nem szép, se nem csúf, se nem rossz, se nem jó, sőt, értelme sincs, amíg mi, művészek értelmet nem adunk neki” – a kórusok változatos és tartalmas műsorral köszöntötték az ünneplő együttest. 

Hegyi István lelkipásztor rövid igehirdetését követően Sipos Zoltán, a Pro Musica alapító karnagya üdvözölte a résztvevőket, megköszönve az egykori és mostani kórustagoknak a közös munkát, a sok élményt, hogy együtt tudták megtanulni és átélni a kórusban való éneklés örömét. Hiszen csak az egymásra figyelés, felelősségtudat, közös gondolkodás és munka eredménye tud lenni az, hogy megszólalhatnak ezek a csodálatos kórusművek, és nem feltétlen az, ami a kottában, hanem ami mögötte van – fogalmazott a karvezető, aki szerint ez adott erőt ahhoz, hogy ennyi éven keresztül működni tudott az együttes, amire a kezdetekkor nem is gondoltak.

A Pro Musica Kamarakórus fellépése után a részt vevő együttesek – a kézdivásárhelyi Cantus Kamarakórus Fórika Balázs vezetésével, a sepsiszentgyörgyi Kriza János Unitárius Dalárda Karácsony Gabriella vezetésével, valamint a Vox Humana és a Laudate kamarakórus – karnagy Szilágyi Zsolt Herbert és Lőfi Gellért – meglepetést is tartogató koncerttel ajándékozták meg a jubiláló kórust. A Vox Humana előadásában például G. E. Moor Ír áldás című műve a Fail Pál kórustag által külön erre az alkalomra írt egyedi köszöntőszöveggel hangzott el.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Ferencz Csaba Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-02 08:00 Cikk megjelenítése: 392 Olvasóink értékelése: 4.83 Szavazatok száma: 6
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 1428
szavazógép
2025-12-02: Világfigyelő - :

Esély a megállapodásra

Donald Trump szerint jó esély van a megállapodásra, az ukrajnai korrupciós botrány azonban gondot jelent a békefolyamatban. Az amerikai elnök erről vasárnap beszélt, miután lezárult az amerikai és ukrán delegáció közötti egyeztetés Floridában.
2025-12-02: Közélet - Böjte Ferenc:

Makovecz Imrére emlékeztek Vargyason

Makovecz Imrére emlékeztek az általa tervezett helybeli református templom felszentelésének huszadik évfordulóján szombaton Vargyason, ahol az ünnepi istentisztelet keretében méltatták a Kossuth- és Ybl Miklós-díjas magyar építész munkásságát, életútját is. Erről vetített képes előadás keretében Müller Csaba kolozsvári építész beszélt.
rel="noreferrer"