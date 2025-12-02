Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Makovecz Imrére emlékeztek Vargyason

2025. december 2., kedd, Közélet

Makovecz Imrére emlékeztek az általa tervezett helybeli református templom felszentelésének huszadik évfordulóján szombaton Vargyason, ahol az ünnepi istentisztelet keretében méltatták a Kossuth- és Ybl Miklós-díjas magyar építész munkásságát, életútját is. Erről vetített képes előadás keretében Müller Csaba kolozsvári építész beszélt.

  • A szerző felvétele
    A szerző felvétele

A 90 éve, 1935. november 20-án született Makovecz Imre (elhunyt 2011-ben) annak idején díjmentesen bocsátotta a helyi közösség rendelkezésére a templom terveit. Ezt pedig Vargyas kicsiny, mindössze 121 lelket számláló református közössége nem felejtette el.

Az ünnepi alkalmon Tüzes-Bölöni Ferenc olaszteleki lelkipásztor, az Erdővidéki Református Egyházmegye esperese hirdetett igét. Prédikációjában nem csak Makovecz Imre építészetéről, de életszemléletének fontosságáról is szólt, arról, hogy ő nem csupán tájba illeszkedő épületeket tervezett, hanem olyanokat, melyek egyúttal a Mindenség rendjébe illeszkednek.

Az igehirdetést követően Bod Péter, a vargyasi leányegyházközség lelkipásztora köszöntötte az ünneplőket, felelevenítve, hogy a templom 1997 és 2005 között épült, 2005. október 2-án szentelték fel. Emlékezett elődjére, néhai Székely Miklós lelkipásztorra, aki „szívvel és lélekkel, harcolt az ügyért, hogy itt templom legyen, és ez a templom megépüljön”. Mint említette, az elmúlt húsz évben a templomhajót és a hátsó tornyot újra kellett fedni, a költségeket az egyházkerület, Kovászna Megye Tanácsa, illetve a helyi közbirtokosság fedezte. 

A templomépítés kapcsán Krizbai Imre és Andorkó Ferenc nyugalmazott lelkészek is emlékeket idéztek, énekelt a székelyszáldobosi Református Nőszövetség énekkara, verset szavalt Csíki Ida, valamint Tóth Rebeka nyugalmazott tanítónő, a vargyasi leányegyházközség legidősebb tagja.

Végül a templom előtt a Makovecz Imre emlékére elhelyezett kopjafánál Sütő Gábor helybéli fafaragómester mondott beszédet. Mint hangsúlyozta, a helyet, ahova a vargyasi református templom épült, egykor Őrzőnek nevezték, ezáltal a ma élők is őrzői a régi kincseknek, értékeknek, melyeket kötelességünk továbbadni és átörökíteni az utánunk jövőknek.

Az ünnepség a kopjafa megkoszorúzásával folytatódott, majd a vargyasi közbirtokosság székhelyén ebéddel fejeződött be.

Megosztás:   Szerző: Böjte Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-02 08:00 Cikk megjelenítése: 420 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 6
