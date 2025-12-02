Makovecz Imrére emlékeztek Vargyason

Makovecz Imrére emlékeztek az általa tervezett helybeli református templom felszentelésének huszadik évfordulóján szombaton Vargyason, ahol az ünnepi istentisztelet keretében méltatták a Kossuth- és Ybl Miklós-díjas magyar építész munkásságát, életútját is. Erről vetített képes előadás keretében Müller Csaba kolozsvári építész beszélt.

A 90 éve, 1935. november 20-án született Makovecz Imre (elhunyt 2011-ben) annak idején díjmentesen bocsátotta a helyi közösség rendelkezésére a templom terveit. Ezt pedig Vargyas kicsiny, mindössze 121 lelket számláló református közössége nem felejtette el.

Az ünnepi alkalmon Tüzes-Bölöni Ferenc olaszteleki lelkipásztor, az Erdővidéki Református Egyházmegye esperese hirdetett igét. Prédikációjában nem csak Makovecz Imre építészetéről, de életszemléletének fontosságáról is szólt, arról, hogy ő nem csupán tájba illeszkedő épületeket tervezett, hanem olyanokat, melyek egyúttal a Mindenség rendjébe illeszkednek.

Az igehirdetést követően Bod Péter, a vargyasi leányegyházközség lelkipásztora köszöntötte az ünneplőket, felelevenítve, hogy a templom 1997 és 2005 között épült, 2005. október 2-án szentelték fel. Emlékezett elődjére, néhai Székely Miklós lelkipásztorra, aki „szívvel és lélekkel, harcolt az ügyért, hogy itt templom legyen, és ez a templom megépüljön”. Mint említette, az elmúlt húsz évben a templomhajót és a hátsó tornyot újra kellett fedni, a költségeket az egyházkerület, Kovászna Megye Tanácsa, illetve a helyi közbirtokosság fedezte.

A templomépítés kapcsán Krizbai Imre és Andorkó Ferenc nyugalmazott lelkészek is emlékeket idéztek, énekelt a székelyszáldobosi Református Nőszövetség énekkara, verset szavalt Csíki Ida, valamint Tóth Rebeka nyugalmazott tanítónő, a vargyasi leányegyházközség legidősebb tagja.

Végül a templom előtt a Makovecz Imre emlékére elhelyezett kopjafánál Sütő Gábor helybéli fafaragómester mondott beszédet. Mint hangsúlyozta, a helyet, ahova a vargyasi református templom épült, egykor Őrzőnek nevezték, ezáltal a ma élők is őrzői a régi kincseknek, értékeknek, melyeket kötelességünk továbbadni és átörökíteni az utánunk jövőknek.

Az ünnepség a kopjafa megkoszorúzásával folytatódott, majd a vargyasi közbirtokosság székhelyén ebéddel fejeződött be.