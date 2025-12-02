Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Adventi gyertyagyújtás SepsiszentgyörgyönHogy a lényeget is lássuk

2025. december 2., kedd, Közélet

A kitartóan szemerkélő eső ellenére több százan vettek részt a Sepsiszentgyörgy főterén elhelyezett és az idén új díszítést kapott óriás adventi koszorú első gyertyájának immár hagyományos meggyújtásán, és az ünnepi műsor végén is nyugodtan, ráérősen indultak hazafelé, vigyázva a kezükben vitt lángra.

  • Több százan a főtéren. Fotó: Albert Levente
    Több százan a főtéren. Fotó: Albert Levente

Csengő gyermekhangok, a Református Kollégium elemi osztályos kórusa fogadta az érkezőket, akik elcsendesedve hallgatták a Dénes Előd lelkipásztor irányításával előadott lélekmozgató dalokat. Antal Árpád polgármester a rohanásról beszélt, arról, hogy ebben az időszakban sötétben indulunk és érünk haza, de minden évben van négy hetünk arra, hogy ne csak a sürgős dolgokat, hanem a lényeget is lássuk, esélyt kapunk arra, hogy a lelkünk utolérje a testünket – és a fény hétről hétre, gyertyáról gyertyára növekszik. Azt kívánta, hogy így nőjön az öröm is, hogy van kit szeretni. Isten óvja városunkat és nemzetünket, vigyük haza a lángot és vigyázzunk rá – mondotta. Ezek után egy fáklyáról meggyújtotta az óriás koszorú első gyertyáját, amely a hitet jelképezi – utána pedig sokaknak osztogatta még a lángot, miközben a rétyi Kovács András fúvószenekar rázendített.

Újabb elcsendesülés következett, amikor Dénes Katinka lelkész mondott áldást, a közös ima, a Miatyánk elhangzása után pedig a Plugor Sándor Művészeti Líceum Lőfi Gellért által vezetett Campanella gyermekkórusa olyan szépen énekelt, hogy a átázott-átfázott jelenlevőket is még helyben marasztalták.

A gyertyagyújtással egy időben kapcsolták fel a város utcáin az új elemekkel is gazdagodott karácsonyi díszkivilágítást. A következő főtéri esemény pénteken, december 5-én a Motoros Mikulások felvonulása lesz, amikor kigyúlnak a fények az adventi koszorú közelében elhelyezett óriás karácsonyfán.

Szerző: Demeter J. Ildikó Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-02 08:00
