Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Szerény december elseje Kézdivásárhelyen

2025. december 2., kedd, Közélet

Az előző évekhez képest szerényen és meglehetősen csekély érdeklődés mellett zajlottak Kézdivásárhelyen Románia nemzeti ünnepének idei rendezvényei. Zömében helyiek és a megye katonai alakulatai voltak jelen, elmaradtak a korábban autóbuszszámra más megyékből utaztatott idegenek.

    A gyerekek színes lufikat eregettek a levegőbe. A szerző felvétele

A csípős hideg és a szemerkélő eső is közrejátszhatott, hogy meglehetősen szerény érdeklődés mellett és szűk félóra alatt lezajlott Kézdivásárhelyen a nemzeti ünnep. A civil érdeklődők száma – közöttük is sok gyermek – becslésünk szerint kisebb volt, mint a berecki és sepsiszentgyörgyi katonai alakulatoktól kivezényelt osztagoké. Ez utóbbiak a Molnár Józsiás utcában lévő ortodox templomnál álltak sorfalat, a civil szemlélődők a két járdáról követték az eseményt.

A román himnusz felcsendülése előtt a berecki katonai alakulat vezetője és a prefektúra főtitkára szemlézte a katonai sorfalat, majd rövid egyházi szertartást követően a prefektúra főtitkára, Aczél Melinda Cecília tolmácsolta Ilie Bolojan kormányfő és Ráduly István prefektus üzenetét. Ezután szavalatok hangzottak el, koszorúzás következett, majd a katonák díszfelvonulásával véget is ért a rendezvény.

Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-02
