Elhalálozás

2025. december 3., szerda, Elhalálozás

Elhalálozás

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a köpeci születésű
sepsiszentgyörgyi
DREGUS IMRE
életének 83. évében csendesen örökre megpihent.
Drága halottunk földi maradványait 2025. december 4-én, csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a római katolikus temető 
ravatalozójától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló szerettei
Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, testvér, rokon, barát és jó szomszéd,
a szárazajtai születésű
OLTI IRMA
(szül. MÁTHÉ)
szerető szíve szorgalmas életének 79., özvegységének 23. évében 2025. november 30-án hirtelen megszűnt ­dobogni.
Drága élete reménységünk és szemünk fénye volt, de hamar bánatra fordította a halál.
Felejthetetlen, drága halottunk földi maradványait
december 3-án 15 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a református egyház 
szertartása szerint
a szemerjai új református temető ­ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A végtelen segítő és nemes lelkedért, valamint önfeláldozó jóságodért áldjon és nyugtasson meg az Isten.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós, nagymama, rokon, jó barát és szomszéd, a komollói születésű sepsiszentgyörgyi
BOD IRÉN
(szül. KARÁCSONY)
életének 75., boldog házasságának 52. évében rövid, de súlyos betegség után
2025. november 28-án 
csendesen elhunyt.
Utolsó útjára december 3-án 13 órakor kísérjük a vártemplomi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló szerettei
„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos Bíró.” (2 Tim 4/5)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
DRÁGAMÉR VERONKA
életének 65. évében tragikus körülmények között 2025. november 28-án visszatért Teremtőjéhez.
Drága, szeretett hozzátartozónktól december 4-én 14 órakor veszünk végső búcsút az illyefalvi római katolikus kápolnánál.
Virrasztás, részvétfogadás december 3-án 17 órától, valamint a temetés napján 13 órától.
Nyugodjon békében
a feltámadásig.
Gyászoló szerettei
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, férj, édesapa, testvér, keresztapa, közeli
és távoli rokon, jó szomszéd és ismerős,
UGRON CSABA
szerető szíve életének 63., házasságának 32. évében 2025. december 2-án megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi maradványait december 4-én, csütörtökön 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a kézdivásárhelyi új temető ravatalozóházától.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
Részvét

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek,
Csere Gyöngyvérnek és ­családjának édesapja el­hunyta alkalmából.
A Mikes Kelemen
Elméleti Líceum igazgatósága 
és ­munkaközössége
Megemlékezés

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága édesapára, Dódipapára, SZABÓ JÓZSEF VIKTORRA (Dódira) halálának negyedik évfordulóján. Hiányát nap mint nap érezzük, és ez az űr betölthetetlen.
Gyászoló szerettei
Szeretettel emlékezünk ­BÁLINT JÁNOSRA halálának második évfordulóján. ­Emlékét szívünkben őrizzük.
Özvegye és lánya
„Lelked, remélem, békére talált, / S te a mennyből vigyázol majd ránk. / Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, / Rád örökkön örökké emlékezünk.”
Fájó szívvel emlékezünk ­GOTHÁR OLGA IRÉNRE ­halálának második év­fordulóján.
Gyermekei és szerettei
