Elhalálozás

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a köpeci születésű

sepsiszentgyörgyi

DREGUS IMRE

életének 83. évében csendesen örökre megpihent.

Drága halottunk földi maradványait 2025. december 4-én, csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a római katolikus temető

ravatalozójától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Gyászoló szerettei

4335896

Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, testvér, rokon, barát és jó szomszéd,

a szárazajtai születésű

OLTI IRMA

(szül. MÁTHÉ)

szerető szíve szorgalmas életének 79., özvegységének 23. évében 2025. november 30-án hirtelen megszűnt ­dobogni.

Drága élete reménységünk és szemünk fénye volt, de hamar bánatra fordította a halál.

Felejthetetlen, drága halottunk földi maradványait

december 3-án 15 órakor helyezzük örök nyugalomra

a református egyház

szertartása szerint

a szemerjai új református temető ­ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A végtelen segítő és nemes lelkedért, valamint önfeláldozó jóságodért áldjon és nyugtasson meg az Isten.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4335893

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós, nagymama, rokon, jó barát és szomszéd, a komollói születésű sepsiszentgyörgyi

BOD IRÉN

(szül. KARÁCSONY)

életének 75., boldog házasságának 52. évében rövid, de súlyos betegség után

2025. november 28-án

csendesen elhunyt.

Utolsó útjára december 3-án 13 órakor kísérjük a vártemplomi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Gyászoló szerettei

4335890

„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos Bíró.” (2 Tim 4/5)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

DRÁGAMÉR VERONKA

életének 65. évében tragikus körülmények között 2025. november 28-án visszatért Teremtőjéhez.

Drága, szeretett hozzátartozónktól december 4-én 14 órakor veszünk végső búcsút az illyefalvi római katolikus kápolnánál.

Virrasztás, részvétfogadás december 3-án 17 órától, valamint a temetés napján 13 órától.

Nyugodjon békében

a feltámadásig.

Gyászoló szerettei

4335885

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, férj, édesapa, testvér, keresztapa, közeli

és távoli rokon, jó szomszéd és ismerős,

UGRON CSABA

szerető szíve életének 63., házasságának 32. évében 2025. december 2-án megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi maradványait december 4-én, csütörtökön 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a kézdivásárhelyi új temető ravatalozóházától.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

du.

Részvét

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek,

Csere Gyöngyvérnek és ­családjának édesapja el­hunyta alkalmából.

A Mikes Kelemen

Elméleti Líceum igazgatósága

és ­munkaközössége

1120632

Megemlékezés

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága édesapára, Dódipapára, SZABÓ JÓZSEF VIKTORRA (Dódira) halálának negyedik évfordulóján. Hiányát nap mint nap érezzük, és ez az űr betölthetetlen.

Gyászoló szerettei

1120627

Szeretettel emlékezünk ­BÁLINT JÁNOSRA halálának második évfordulóján. ­Emlékét szívünkben őrizzük.

Özvegye és lánya

1120617

„Lelked, remélem, békére talált, / S te a mennyből vigyázol majd ránk. / Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, / Rád örökkön örökké emlékezünk.”

Fájó szívvel emlékezünk ­GOTHÁR OLGA IRÉNRE ­halálának második év­fordulóján.

Gyermekei és szerettei

4335888