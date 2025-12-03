Elhalálozás
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a köpeci születésű
sepsiszentgyörgyi
DREGUS IMRE
életének 83. évében csendesen örökre megpihent.
Drága halottunk földi maradványait 2025. december 4-én, csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a római katolikus temető
ravatalozójától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló szerettei
4335896
Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, testvér, rokon, barát és jó szomszéd,
a szárazajtai születésű
OLTI IRMA
(szül. MÁTHÉ)
szerető szíve szorgalmas életének 79., özvegységének 23. évében 2025. november 30-án hirtelen megszűnt dobogni.
Drága élete reménységünk és szemünk fénye volt, de hamar bánatra fordította a halál.
Felejthetetlen, drága halottunk földi maradványait
december 3-án 15 órakor helyezzük örök nyugalomra
a református egyház
szertartása szerint
a szemerjai új református temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A végtelen segítő és nemes lelkedért, valamint önfeláldozó jóságodért áldjon és nyugtasson meg az Isten.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4335893
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós, nagymama, rokon, jó barát és szomszéd, a komollói születésű sepsiszentgyörgyi
BOD IRÉN
(szül. KARÁCSONY)
életének 75., boldog házasságának 52. évében rövid, de súlyos betegség után
2025. november 28-án
csendesen elhunyt.
Utolsó útjára december 3-án 13 órakor kísérjük a vártemplomi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló szerettei
4335890
„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos Bíró.” (2 Tim 4/5)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
DRÁGAMÉR VERONKA
életének 65. évében tragikus körülmények között 2025. november 28-án visszatért Teremtőjéhez.
Drága, szeretett hozzátartozónktól december 4-én 14 órakor veszünk végső búcsút az illyefalvi római katolikus kápolnánál.
Virrasztás, részvétfogadás december 3-án 17 órától, valamint a temetés napján 13 órától.
Nyugodjon békében
a feltámadásig.
Gyászoló szerettei
4335885
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, férj, édesapa, testvér, keresztapa, közeli
és távoli rokon, jó szomszéd és ismerős,
UGRON CSABA
szerető szíve életének 63., házasságának 32. évében 2025. december 2-án megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi maradványait december 4-én, csütörtökön 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a kézdivásárhelyi új temető ravatalozóházától.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
du.
Részvét
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek,
Csere Gyöngyvérnek és családjának édesapja elhunyta alkalmából.
A Mikes Kelemen
Elméleti Líceum igazgatósága
és munkaközössége
1120632
Megemlékezés
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága édesapára, Dódipapára, SZABÓ JÓZSEF VIKTORRA (Dódira) halálának negyedik évfordulóján. Hiányát nap mint nap érezzük, és ez az űr betölthetetlen.
Gyászoló szerettei
1120627
Szeretettel emlékezünk BÁLINT JÁNOSRA halálának második évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük.
Özvegye és lánya
1120617
„Lelked, remélem, békére talált, / S te a mennyből vigyázol majd ránk. / Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, / Rád örökkön örökké emlékezünk.”
Fájó szívvel emlékezünk GOTHÁR OLGA IRÉNRE halálának második évfordulóján.
Gyermekei és szerettei
4335888
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.