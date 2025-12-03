Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A kormány és a korrupció ellen tüntettek Bulgáriában

2025. december 3., szerda, Világfigyelő

Tízezrek vonultak utcára hétfő este Szófiában és Bulgária tucatnyi másik városában, hogy tiltakozzanak a 2026-os költségvetési terv és a kormányzati korrupció ellen – írja a Deutsche Welle. A BTA bolgár hírügynökség szerint a tüntetés egyik szervezője 50 ezer főre becsülte a fővárosban tüntetők számát.

    Légi felvétel a szófiai tüntetésről. Fotó: Nikolay Doychinov / AFP

A tüntető tömegben Jön a Z generáció és Fiatal Bulgária a maffia nélkül feliratú transzparensek tűntek fel. A tüntetők arra szólították fel a Roszen Zseljazkov vezette kormányt, tartsa be a tiltakozások hatására tett múlt heti ígéretét, és vonja vissza a 2026-os költségvetést, amely magasabb adókat és társadalombiztosítási járulékokat, illetve az állami szektor kiadásainak növelését célozná. Ezzel együtt tiltakoztak az állami szférában tapasztalható korrupcióval szemben, és követelték Zseljazkov kisebbségi koalíciós kormányának lemondását is.

A szófiai tüntetés alapvetően békésen zajlott, a tömeg oszlatása után azonban néhányan – köveket, palackokat és petárdákat dobálva – összecsaptak a rendőrökkel – írja a Reuters. A BTA szerint a rendőrség paprikaspray-vel válaszolt, az összecsapásban két rendőr megsérült, és legalább tíz embert letartóztattak.

A 6,4 millió lakosú Bulgária az Európai Unió egyik legkorruptabb országa: a 27 tagállam közül csak Magyarországot tartják korruptabbnak a Transparency International korrupciós indexe szerint.

Mindeközben Bulgáriában január 1-jétől bevezetik az eurót, amit a bolgárok mintegy fele ellenez – sokan attól tartanak, hogy mindez sérti az ország szuverenitását, illetve hogy a kiskereskedők kihasználják az áttérést az árak emelésére. Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke korábban felhívta a figyelmet arra, hogy az euró bevezetésének hatására az infláció is megugorhat a balkáni országban.

