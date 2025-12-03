A Háromszéki Ágyúsok izgalmas mérkőzésen, kétgólos hátrányból fordítva, sorozatban hat találatot szerezve 6–4-re diadalmaskodtak az Erste Ligában éllovas Brassói Corona vendégeként a bajnokság alapszakaszában, ezzel nagy lépést tettek a harmadik helyezés bebiztosítása felé. A narancs-kék mezesek pénteken és szombaton 18.30-tól a Sapientia U23 ellen játszanak a kézdivásárhelyi Deme László Műjégpályán.

A Cenk alatti városban pörgős első harmadot hoztak a csapatok, amelyek több helyzetet kialakítottak, azonban a hálóőrök elemükben voltak. Végül a házigazdák szereztek vezetést, a 12. percben Molnár Zsombor a bal alsóba ütötte a korongot (1–0), aztán nem sokkal később növelték előnyüket, ekkor David Levin laposan a rövid sarokba lőtt (2–0). A vendégek kétgólos hátrányban sem csüggedtek, ezáltal még a szünet előtt szépítettek, a 17. percben Róth Zoltán kísérletét hárította Tőke Zoltán, a kipattanót pedig Antal László a ketrecbe kotorta (2–1).

A második harmad is kiegyenlített küzdelmet hozott, majd a játékrész derekán a háromszéki alakulat kettős emberelőnyben támadhatott, viszont a lehetőségeiket nem sikerült értékesíteniük, csak kapuvasig jutottak. A bátran és lendületesen játszó narancs-kék mezesek a 34. percben megérdemelten egyenlítettek, Lukas Žukauskas előkészítése után Nagy Tamás iramodott meg, és Tőke Zoltán lábai között pimasz mozdulattal a hálóba csúsztatott (2–2). Ezt követően átvették a vezetést, Ilyés Tamás is meglepte a Corona kapusát, a csatár távolról talált a hosszú felsőbe (2–3).

A Háromszéki Ágyúsok remekül indították az utolsó felvonást, emberhátrányban Antal László indításából Róth Zoltán volt eredményes (2–4). A folytatásban sem lassítottak, az 50. percben Róth Zoltán kiváló passzából Antal László az üres kapuba emelt, a hajrában pedig Gecse Olivér eldöntötte a mérkőzést (2–6). Kertész Zoltán legénysége a hátralévő időben hősiesen védekezett, ellenben barcasági ellenfelük kétszer így is beköszönt: Kovács Előd és Jeremy Welsh csökkentette a különbséget (4–6), ám a székelyföldi gárda győzelméhez nem férhetett kétség.

Eredmény, román bajnokság, alapszakasz: Brassói Corona–Háromszéki Ágyúsok 4–6 (gólszerzők: Molnár Zsombor 12., David Levin 15., Kovács Előd 58., Jeremy Welsh 59., illetve Antal László 17., 50., Nagy Tamás 34., Ilyés Tamás 36., Róth Zoltán 42., Gecse Olivér 57.).