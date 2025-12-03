A Háromszéki Ágyúsok izgalmas mérkőzésen, kétgólos hátrányból fordítva, sorozatban hat találatot szerezve 6–4-re diadalmaskodtak az Erste Ligában éllovas Brassói Corona vendégeként a bajnokság alapszakaszában, ezzel nagy lépést tettek a harmadik helyezés bebiztosítása felé. A narancs-kék mezesek pénteken és szombaton 18.30-tól a Sapientia U23 ellen játszanak a kézdivásárhelyi Deme László Műjégpályán.
A Cenk alatti városban pörgős első harmadot hoztak a csapatok, amelyek több helyzetet kialakítottak, azonban a hálóőrök elemükben voltak. Végül a házigazdák szereztek vezetést, a 12. percben Molnár Zsombor a bal alsóba ütötte a korongot (1–0), aztán nem sokkal később növelték előnyüket, ekkor David Levin laposan a rövid sarokba lőtt (2–0). A vendégek kétgólos hátrányban sem csüggedtek, ezáltal még a szünet előtt szépítettek, a 17. percben Róth Zoltán kísérletét hárította Tőke Zoltán, a kipattanót pedig Antal László a ketrecbe kotorta (2–1).
A második harmad is kiegyenlített küzdelmet hozott, majd a játékrész derekán a háromszéki alakulat kettős emberelőnyben támadhatott, viszont a lehetőségeiket nem sikerült értékesíteniük, csak kapuvasig jutottak. A bátran és lendületesen játszó narancs-kék mezesek a 34. percben megérdemelten egyenlítettek, Lukas Žukauskas előkészítése után Nagy Tamás iramodott meg, és Tőke Zoltán lábai között pimasz mozdulattal a hálóba csúsztatott (2–2). Ezt követően átvették a vezetést, Ilyés Tamás is meglepte a Corona kapusát, a csatár távolról talált a hosszú felsőbe (2–3).
A Háromszéki Ágyúsok remekül indították az utolsó felvonást, emberhátrányban Antal László indításából Róth Zoltán volt eredményes (2–4). A folytatásban sem lassítottak, az 50. percben Róth Zoltán kiváló passzából Antal László az üres kapuba emelt, a hajrában pedig Gecse Olivér eldöntötte a mérkőzést (2–6). Kertész Zoltán legénysége a hátralévő időben hősiesen védekezett, ellenben barcasági ellenfelük kétszer így is beköszönt: Kovács Előd és Jeremy Welsh csökkentette a különbséget (4–6), ám a székelyföldi gárda győzelméhez nem férhetett kétség.
Eredmény, román bajnokság, alapszakasz: Brassói Corona–Háromszéki Ágyúsok 4–6 (gólszerzők: Molnár Zsombor 12., David Levin 15., Kovács Előd 58., Jeremy Welsh 59., illetve Antal László 17., 50., Nagy Tamás 34., Ilyés Tamás 36., Róth Zoltán 42., Gecse Olivér 57.).
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.