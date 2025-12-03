A megyei kÃ©pviselÅ‘-testÃ¼let tegnapi dÃ¶ntÃ©se Ã©rtelmÃ©ben Ãºj szÃ©khelyre kÃ¶ltÃ¶zik a KovÃ¡szna Megyei ErÅ‘forrÃ¡s Ã©s NevelÃ©si KÃ¶zpont, valamint a KovÃ¡szna Megyei SzemÃ©lynyilvÃ¡ntartÃ³ SzolgÃ¡lat. MindkÃ©t alÃ¡rendelt intÃ©zmÃ©ny a megyei Ãšt- Ã©s HÃ­dÃ©pÃ­tÅ‘ Rt. volt sepsiszentgyÃ¶rgyi telepÃ©nek irodahÃ¡zÃ¡t foglalja el. Amint azt TamÃ¡s SÃ¡ndor, a testÃ¼let elnÃ¶ke jelezte, a kÃ¶ltÃ¶zÃ©st az indokolja, hogy a szemÃ©lynyilvÃ¡ntartÃ³ eddig tÃ¶bb, esetenkÃ©nt bÃ©relt helyszÃ­nen fejtette ki tevÃ©kenysÃ©gÃ©t, Ã­gy pedig egy Ã©pÃ¼letbe kerÃ¼lhet.

A megyei tanÃ¡cs tagjai ellenvetÃ©s nÃ©lkÃ¼l hagytÃ¡k jÃ³vÃ¡ az intÃ©zmÃ©nyek Ã¡tkÃ¶ltÃ¶ztetÃ©sÃ©t. TamÃ¡s SÃ¡ndor a MegyeinfÃ³n szÃ¡molt be arrÃ³l, hogy a szemÃ©lynyilvÃ¡ntartÃ³ anyakÃ¶nyvi archÃ­vuma, az irodai tevÃ©kenysÃ©g Ã©s az Ã¼gyfÃ©lszolgÃ¡lat eddig tÃ¶bb helyszÃ­nen mÅ±kÃ¶dÃ¶tt, a KÃ³s KÃ¡roly utcÃ¡ban egy Ã¡llami tulajdonban lÃ©vÅ‘ Ã©pÃ¼leten osztozott az ÃºtlevÃ©losztÃ¡llyal, illetve korÃ¡bban a gÃ©pjÃ¡rmÅ±-nyilvÃ¡ntartÃ¡si Ã©s gÃ©pkocsivezetÅ‘ijogosÃ­tvÃ¡ny-irodÃ¡val. UtÃ³bbi (a prefektÃºra alÃ¡rendeltsÃ©gÃ©ben mÅ±kÃ¶dÅ‘) intÃ©zmÃ©ny kÃ¶zben kikÃ¶ltÃ¶zÃ¶tt a Sepsi Value Centre-be. A mostani megyei Ã¶nkormÃ¡nyzati dÃ¶ntÃ©ssel a KÃ³s KÃ¡roly utcai Ã©pÃ¼letben (mely egykoron a sepsiszentgyÃ¶rgyi dohÃ¡nygyÃ¡r rÃ©sze volt) csak az ÃºtlevÃ©losztÃ¡ly irodÃ¡i maradnak. A KovÃ¡szna Megyei ErÅ‘forrÃ¡s Ã©s NevelÃ©si KÃ¶zpontnak ugyanakkor ezzel a dÃ¶ntÃ©ssel biztosÃ­tanak szÃ©khelyet. A Cigaretta utcai irodaÃ©pÃ¼let fÃ¶ldszintjÃ©t a szemÃ©lynyilvÃ¡ntartÃ³, mÃ­g az emeletet a kÃ¶zpont kapja meg, de elÅ‘zÅ‘leg az ingatlan kisebb felÃºjÃ­tÃ¡son is Ã¡tesik. Az Ã©pÃ¼let egy ideig a speciÃ¡lis iskola osztÃ¡lyainak adott otthont.