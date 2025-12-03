Antal Árpád polgármester azzal indokolta a határozatot – amelyet november végi ülésén ellenvetés nélkül fogadott el a városi tanács –, hogy ezernél több földszinti tömbházlakás rendeltetését változtatták meg az elmúlt években, és ez negatív hatással volt az ingatlanpiacra: megnőttek az árak, és emiatt a lakáskeresők nehezebben tudnak vásárolni. Ezt próbálják fékezni azzal, hogy januártól már nem adnak ki engedélyt ilyen átalakításokra.

A már meglévő kereskedelmi felületek maradhatnak, az utólag épített közvetlen utcai bejáratokra (lépcsőkre, járdákra) azonban az eddiginél nagyobb haszonbért vetnek ki, mert az üzletek és szolgáltatóegységek értéke is magasabb a lakásokénál. Az emelés drasztikus: a jelenlegi (de még 2008-ban megállapított, azóta változatlan) 5 euró helyett a központi utcákban 50, a belvárosban 40, a városszéleken pedig 25 eurót kell 2026-ban kifizetni minden négyzetméterért egész évre az önkormányzatnak.