SepsiszentgyörgyGátat vetnének a földszinti lakások üzletté alakításának

2025. december 3., szerda, Közélet

2026-tól kezdve nem adnak engedélyt a földszinti tömbházlakások üzletté vagy irodává alakítására Sepsiszentgyörgyön, és jelentősen megemelik az utólag épített külső bejáratok alatti területek bérleti díját is. 

  Utcára nyíló tömbházlakások. Ötször, nyolcszor vagy tízszer lesz drágább a bejárás. A szerző felvétele
    Utcára nyíló tömbházlakások. Ötször, nyolcszor vagy tízszer lesz drágább a bejárás. A szerző felvétele

Antal Árpád polgármester azzal indokolta a határozatot – amelyet november végi ülésén ellenvetés nélkül fogadott el a városi tanács –, hogy ezernél több földszinti tömbházlakás rendeltetését változtatták meg az elmúlt években, és ez negatív hatással volt az ingatlanpiacra: megnőttek az árak, és emiatt a lakáskeresők nehezebben tudnak vásárolni. Ezt próbálják fékezni azzal, hogy januártól már nem adnak ki engedélyt ilyen átalakításokra.

A már meglévő kereskedelmi felületek maradhatnak, az utólag épített közvetlen utcai bejáratokra (lépcsőkre, járdákra) azonban az eddiginél nagyobb haszonbért vetnek ki, mert az üzletek és szolgáltatóegységek értéke is magasabb a lakásokénál. Az emelés drasztikus: a jelenlegi (de még 2008-ban megállapított, azóta változatlan) 5 euró helyett a központi utcákban 50, a belvárosban 40, a városszéleken pedig 25 eurót kell 2026-ban kifizetni minden négyzetméterért egész évre az önkormányzatnak.

