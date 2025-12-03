A baróti víz- és szennyvízszolgáltatást 2026 folyamán a megyei szolgáltató, a Hydrokov Rt. veszi át. Benedek-Huszár János polgármester elismerte, a fogyasztóknak a jelenlegi vízdíjak többszörösét kell majd fizetniük, de cserébe jelentős fejlesztéshez jut a város: uniós pályázat révén Bodosnak, Bibarcfalvának, Köpecnek és Miklósvárnak is jó minőségű csapvize lesz.

A városvezető a határozattervezet ismertetésekor elmondta: az Országos Közszolgáltatási Szabályozó Hatóság (ANRSC) több alkalommal is felszólította a városházát, tegyen eleget törvényi kötelezettségeinek, és csatlakozzanak egy helyi vagy regionális vállalathoz. Barót nincs egyedül ebben a helyzetben – mondta Benedek-Huszár János. Egy nemrégiben tartott erdővidéki polgármester-találkozón is elhangzott, a környékbeli önkormányzatoknak is hasonló módon változtatniuk kell, ugyanígy országos szinten is rengeteg helyen újra kell szervezni a feladatokat.

A Hydrokov megkereste a városházát, s jelezte, ők vállalnák a feladatot. A város szempontjából fontos érv, hogy így olyan jelentős fejlesztéshez jutnak, amit más pályázatból, illetve saját forrásból nem tudnának elvégezni. Jelenleg a hat településből csak kettőben, Baróton és Felsőrákoson van vezetékes víz, és csak a városban működik szennyvízszolgáltatás.

Igaz az, hogy tettek lépéseket a helyzet javítására – Bodos és Bibarcfalva szennyvízhálózatának kiépítésére a Saligny-programból nyertek pénzt –, de a négy falu vízrendszerének kialakítására semmilyen pályázati lehetőség nem akadt. A Hydrokov és az Aquacov Közösségek Közti Fejlesztési Egyesület 190 millió euró értékű megyei projektet dolgozott ki, amely által megvalósítható Köpec, Miklósvár, Bodos és Bibarcfalva teljes vízhálózatának kiépítése a baróti vízhálózat bővítéseként, de a Kormos-patakon épített vízkezelő állomást is korszerűsítenék, hogy megfelelő minőségű ivóvize legyen a városnak – mondotta.

Bán István (Magyar Polgári Erő) arra kérdezett rá: a szolgáltatás átadása egyben azt is jelenti, a város költségvetéséből többé nem kell a víz előállítását támogatni?

Benedek-Huszár János válaszában úgy fogalmazott, igen, húsz év után a helyi költségvetésből működési költségekre nem kell pénzt fordítaniuk, mert a regionális szolgáltató „üzleti alapon végzi” feladatát. Ez egyébként folyamatosan növekvő terhet rótt a városra: csak tavaly másfél millió lejt kellett erre fordítaniuk. Ráadásul ez nem is volt méltányos, hiszen azoknak az adólejeiből is támogatták, akikhez a szolgáltatás nem jutott el. Ha ezt a pénzt nem kell kifizetniük, akkor a többletet „más közérdekű beruházásokra, utcákra, járdákra, középületek javítására” költhetik – jelentette ki.

Ugyanakkor az elkezdett fejlesztésekre még költeni kell, mert a Saligny-programban támogatott fejlesztést a pályázónak kell végigvinnie. Amikor a munkát befejezték, azt is át kell adniuk a Hydrokovnak. Mostanig a tervezett munka negyede készült el.

Az, hogy a szolgáltatást üzleti alapon végzik, a víz­ár emelkedését is maga után vonja? – kérdezett ismét Bán István. A városvezető igennel felelt: az árak egységesek, azaz annyi lesz a víz- és szennyvízszolgáltatás ára, mint bármelyik településen, ahol a Hydrokov nyújtja a szolgáltatást.

Kotecz Attila (RMDSZ) azt kérdezte, hogy a Hydrokov a Tegához hasonlóan jár-e majd el, és megköti-e az új szerződéseket.

Benedek-Huszár János úgy fogalmazott, az a pillanat egy kicsit később lesz. Jelen határozatra a Hydrokov által benyújtott pályázat miatt van szükség, melyet a műszaki terv hatodik változatával és a költséghatékonyság-számítással együtt a kiíró minisztérium mintegy három hónapja elfogadott, következő lépésként leteszik a pályázatot. A szolgáltatás átvételére azt követően kerül sor a jövő év folyamán, hogy a városi szolgáltató megszerzi a felújított működési engedélyeket, azaz a vízügyi, környezetvédelmi és közegészségügyi jóváhagyásokat, illetve befejeződik a tisztítóállomás felújításának harmadik szakasza. Az átadást követően kötik meg az új szerződéseket, s veszik számba, kinél milyen víz­óraállástól számolják az új tarifákat. Addig minden marad a régiben, a szolgáltatás ára az önkormányzat költségvetésébe folyik be, hasonlóképp a városháza feladata az elmaradt számlák behajtása és végrehajtása is.

A város az átadott hálózatok és eszközök fejében haszon­élvezeti díjat fog kapni, de az nem lesz jelentős, „inkább azt mondhatom, hogy az egészhez képest egy szimbolikus összeg”.

A tervezetet a tanácstagok egyöntetűen támogatták.