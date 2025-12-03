Hamis önéletrajzok

Régen is voltak ezermesterek, akik ezernyi dologhoz értettek, pedig sem az ezerinas-időt nem töltötték le, sem ezer diplomát nem szereztek sokrétű tudásuk megannyi ága-bogához. Ilyesfajták a mi politikusaink is: akár egy jó diktátor, mindenhez értenek. Bárhová odateszik őket, kész, máris végzik áldásos tevékenységüket. Két dolog kell ehhez: valaki a pártjukból, aki javasolja, majd aztán egy másik, aki támogatja őket. Ehhez jön még magas funkciók esetén a miniszterelnöki vagy az elnöki jóváhagyás.

Így történt ez honvédelmi miniszterünkkel, Ionuț Moșteanuval, akit az elnök Nicușor Dan ültetett előbb a bársonyszékbe, hogy aztán a (perzsa)szőnyeg szélére állítsa, a miniszter pedig – szánva-bánva bűnét, hogy diplomás múltat hazudott magának – lemondott. De végül is nem tudom, miért fújták fel annyira önéletrajzának ügyét, amikor azt halljuk, hogy a hadügyminisztereknek civilnek kell lenniük, márpedig a civilséghez nem kell diploma. Ilyen logika mentén nem is lett volna semmiféle diplomára szüksége, csak véletlenül került elő egy régebbi önéletrajzából nem létező diplomáinak története.

Azért nem jó, ha a hadügyminiszterek katonák, mert ők, ha kell, ha nem, harcolni akarnak, míg egy civil békében szeretne élni, s egyáltalán nem akar érteni a fegyverforgatáshoz. Ennek ellenére a civil minisztert kezdte mindenki elővenni azért, hogy miért nem lőtték le a három megye felett kóválygó orosz drónt. De hát ő nem vadászpilóta! Különben is: a drón később magától is leesett, s olyan ügyesen, hogy senkit nem sebesített meg. Egyedül Traian Băsescu, a volt elnök hőbörgött, mondván, hogy nevetségesek vagyunk, mert egy tiszteletet érdemlő ország nem hagyja orosz drónok sétaterének a saját légterét, és hiába van mindenféle modern vadászgépünk, ha nem használjuk azokat, és vadászgép helyett egy jegenyefának kell az orosz drónt megállítania.

Ionuț Moșteanu esetében egyszerűen nem kellett volna figyelembe venni egykori önéletrajzát, mert csak korábbi funkciói betöltéséhez volt kénytelen a (nem létező) végzettségét igazoló diplomákat bemutatni. És beosztásait biztosan jól betöltötte – ugyan miként is kerülhetett volna másként védelmi miniszternek?

A most lemondott miniszter értett az automatizáláshoz, a falusi turizmushoz, a menedzsmentmérnökséghez, a politikai filozófiához, kisebb-nagyobb vállalkozásokhoz, ezért kaphatott meg különféle beosztásokat, de egy vezetőtanácsi tagságot a Tarom légiforgalmi társaságnál is betöltött. Ez utóbbinál sajnos egyetemi végzettségről szóló diplomát is fel kellett mutatni. Ha kellett, hát megtette.

Önéletrajza többek közt azt tartalmazza, hogy 1996 és 2000 között a bukaresti Athenaeum Egyetem menedzsment szakára járt, amely azonban csak 2020 után jött létre. Aztán azt is leírta, hogy a Bioterra nevű egyetemen tanult 1996 és 1999 között. Sajnos annak az egyetemnek pont akkor függesztették fel a diplomakiadási jogát, amikor a későbbi miniszter épp az államvizsgát tette volna le.

Moșteanu elmagyarázta, hogy véletlenül került hiba az önéletrajzába: sietett, ezért a CV-t egy internetes minta alapján töltötte ki, valahogy benne maradt a baki, amiért elnézést kért.

A most lemondott miniszter korábban a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) frakcióvezetője és a párt szóvivője volt, és jól vitte a szót, így lett védelmi miniszter. Az USR védjegye (Ludovic Orban szerint), hogy tagjai hozzáértők, végzettséggel rendelkezők, megvesztegethetetlenek, becsületesek. (Moșteanu életrajza kicsit árnyalja majd ezt a meglátást.)

Nagyon rossz szokásuk a politikusoknak, hogy szeretik a diplomáikat lobogtatni, amiből bizony gyakran lesz galiba. Mert vagy nincs és nem is volt, mint Moșteanunak, vagy van, csak épp a diplomamunka összemásolt fércmű az oklevél mögött. De a sok mesterkedő mellett persze vannak olyanok is, akik az úgynevezett diplomagyárakból teljesen használható diplomákat kaptak a pénzükért.

Nem volt hosszú életű Ionuț Moșteanu minisztersége. Fotó: Facebook / Ionuț Moșteanu