Csillagóra-Őszvége és advent a Franz Kett-pedagógia útján

2025. december 4., csütörtök, Nyílttér

November folyamán 33 Kovászna megyei óvodapedagógus vett részt a Hófehérke napközi Otthonban a Csillagóra-Őszvége és advent a Franz Kett-pedagógia útján című 25 órás továbbképzésen, melyet a Hófehérke Alapítvány szervezésében, Kovászna megye tanácsának támogatásával sikerült megvalósítani dr. Nemes István képző vezetésével.

A Franz Kett-pedagógia egy kapcsolatorientált pedagógiai kezdeményezés, mely a résztvevőkre épülő kreatív eljárás révén, egy nyitott folyamat keretében az ember önmagához, embertársaihoz, a teremtéshez és Istenhez való kapcsolatának kibontakozását fejleszti és támogatja. Ez az újszerű és interaktív, alternatív pedagógia kevésbé ismert és elterjedt a háromszéki óvónők körében, éppen ezért gondoltuk időszerűnek megismertetni az arra nyitott óvodapedagógusokat a Franz Kett-pedagógiával, amelyet később alkalmazhatnak az óvodás gyermekekkel folytatott nevelési-oktatási tevékenységek során, ezáltal is hozzájárulva a gyermekek harmonikus szociális és emocionális fejlődéséhez.

A közelgő év végi hajrában fáradtan, de kíváncsian, nyitott szívvel és lélekkel érkeztünk mindannyian a hétvégi programra. A gyakorlatorientált, élményekre alapuló képzés során konkrét, az óvodai környezetben azonnal alkalmazható tanítási, tanulási tevékenységeket próbálhattak ki a résztvevők, mely tevékenységek élményeket és ismereteket nyújtottak az őszi és téli ünnepkör eseményeiről. Az újszerű alkotó folyamat során fejlődött a résztvevők érzelmi intelligenciája, a kreativitással és esztétikával kapcsolatos kompetenciák, az alkalmazkodó, együttműködő képesség.

Néhány visszajelzés a résztvevőktől:

„Jólesett elcsendesedni, lelassulni, megélni a pillanatot, örömmel a szívemben távozom.”
„Belsőleg ragyogtam, jó volt időt szánni magamra, az érzéseimre, lelkiekben gazdagodtam a hétvégén.”
„Valami elindult bennem, aminek biztos lesz folytatása.”

Meggyőződésünk, hogy a képzésen való részvétel pozitív hatással lesz az óvodai közösség életére, ugyanakkor az oktató-nevelő munka minőségére is. A képzés során megismert tevékenységek az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően hatékonyan beépíthetőek a mindennapos tevékenységbe, ezáltal jelentős fejlődés várható el a gyerekek érzelmi és szociális képességeinek területén belül is.

Gáspár Tímea Enikő, 
Sala Anna Mária

