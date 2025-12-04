Karácsonyi kézművesvásár Kézdiszentléleken

A Kézdiszentléleki Nők Egyesülete, az RMDSZ Kézdiszentléleki Nőszervezete és a polgármesteri hivatal advent első vasárnapján harmadik alkalommal szervezett nagyszabású, egész napos karácsonyi kézművesvásárt a Petőfi Sándor Művelődési Házban, mintegy negyven helyi, illetve innen elszármazott kézműves és termelő részvételével.
Akárcsak az előző években, idén is Bartók Enikő Mária, Marthi Enikő és Molnár Éva pedagógusok voltak a rendezvény fő mozgatói. A vásár ideje alatt kézműves műhelymunka keretében az érdeklődőknek lehetőségük volt mézeskalács díszítésére, valamint adventi koszorú és asztali díszek elkészítésére. Délután fellépett a színpadon a Gere Gabriella, a Háromszék Táncszínház tagja által vezetett Borsika Néptáncegyüttes. Hangolódjunk adventre című előadásukat tekinthették meg a jelenlevők. A vásáron a helyiek mellett szép számban kézdivásárhelyiek is megjelentek. Lehetőség volt karácsonyi ajándékok beszerzésére, az ünnepi asztalra kerülő finomságok megvásárlására. A kínálatból nem hiányzott a kürtőskalács, a sütemény, a méz, a dióbél, a mézes pogácsa, a gyertya, a karácsonyi dísz, a kézműves ékszer, a hagyományos szaloncukor, a kötött zokni és sapka, a tea és a forralt bor. Nagy népszerűségnek örvendett a Tusnádfürdőről érkezett kisvonat, amely ingyenes falutúrára vitte az érdeklődőket, elsősorban a kisgyermekeket. A művelődési ház előcsarnokában alkalmi fotósarkot is kialakítottak, ugyanott meleg teát, friss süteményeket, pizzatekercset és kávét lehetett fogyasztani.
Bartók Enikő Mária óvónő, az RMDSZ Kézdiszentléleki Nőszervezetének elnöke arról tájékoztatott, hogy a vásáron Kézdiszentlélek községből volt minden árus, kezdeményezésünk egyik fő célja, hogy a közösség ismerje meg a helyi kézműveseket, termelőket és alkotókat. A rendezvény nemcsak ünnepi hangulatot teremt, hanem évről évre már bizonyította, hogy a közösség ereje a hagyományok megőrzésében, az összefogásban és az egymásra való odafigyelésben rejlik. „Értelme a közösségépítés és a hagyományőrzés. Célja az, hogy közelebb hozza egymáshoz a falubelieket és együtt készüljenek a szeretet ünnepére. A vásár külön értéke az, hogy teret ad a helyi hagyományok bemutatásának” – mondotta Bartók Enikő Mária. A vásár megszervezése nagyrészt önkéntes munkával történt, fiatalok és idősek egyaránt kivették a részüket annak előkészítéséből. A befolyt összegeket egyébként jótékonysági célra is fordítják, közösségi programokat, gyermekeknek szánt tevékenységeket és művelődési eseményeket támogatnak a bevételből. „A vásár találkozási hely is volt azok számára, akik innen elköltöztek, de ilyen alkalmakkor hazatérnek találkozni régi ismerősökkel, barátokkal” – zárta összefoglalóját Bartók Enikő Mária, aki a szervezők nevében köszönetet mondott mindazoknak, akik idén is támogatták a kézművesvásár megszervezését.
Este a Porondon Balogh Tibor polgármester meggyújtotta az adventi koszorú első gyertyáját.
