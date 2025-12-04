Könyvbemutató GAZDA JÓZSEF ÚJABB KÖNYVE. A Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület és Népfőiskola, a Kovásznai Városi Művelődési Ház és a Tortoma Kiadó közös szervezésében ma 17 órától Gazda József művészettörténész Háromszék képzőművészete című kötetét mutatják be a kovásznai Csoma Emlékközpontban. Vendégek lesznek: Gazda József művészettörténész, tanár, a kötet szerzője és Demeter László, a Tortoma Kiadó igazgatója.

Lakossági fórum a Szemerja negyedben

A sepsiszentgyörgyi RMDSZ részéről Zsigmond József, Barta Szende, Miklós Zoltán és Tóth B. Csaba várja az érdeklődőket ma 17 órától a Bertis Pubban lakossági fórumra.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi társulat Kommuna – székely öko-románc című előadását (írta és rendezte: Radu Afrim) ma és 5-én 19 órától, majd 27-én és 28-án játssza stúdióelőadásként a színház nagytermében. * Az A. P. Csehov művei alapján készült Mikor lesz nyár? című darabot 6-án, szombaton 19 órától a kamarateremben játsszák. Írta és rendezte: Barabás Olga.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház Dirty Dancing című produkciója december 7-én, vasárnap 19 órától a Háromszék Táncstúdióban látható. Koreográfus: Eryk Makohon. (Az előadás 16 éven felülieknek ajánlott. Az előadásban sztrobosz­kóp­effektus szerepel, ezért fényérzékenyek számára nem ajánlott.)

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi előadásokra a központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104, valamint 0728 083 336), illetve a biletmaster.ro honlapon vásárolhatók.

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi társulat a Vigadó nagytermében december 7-én, vasárnap a Kosztolányi Dezső regénye alapján készült Édes Anna című darabot játssza. Jegyek az in-time.hu oldalon vagy a Vigadó jegypénztárában vásárolhatók. Információk és helyfoglalás a 0730 600 279-es telefonon.

A KOVÁSZNAI POKOLSÁR EGYESÜLET december 6-án szombaton 19 órától a Kovásznai Művelődési Központban Egy ember, aki megunta a bőrét, avagy szökés a játékba címmel egy Páskándi Géza által írt drámát mutat be, amely Molière Don Juan című művének átirata. Rendező: Molnár János. Helyfoglalás az érkezés sorrendjében.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A Nagy-Kopeczky Kálmán Fesztivál részeként ma 18 órától a sepsiszentgyörgyi bábtársulat szabadelőadáson játssza Csodaszarvas című produkcióját. December 6-án, szombaton Fabók Mancsi Bábszínháza lép fel vendégelőadásaival: 11 órától Az égig érő fa, 17 órától Ha betér az égi király. Helyfoglalás a 0754 409 940-es telefonszámon Szabó Emese közönségszervezőnél.

Tánc

TÁNCHÁZ. Sepsiszentgyörgyön december 5-én, pénteken 21 órától Mikulás-táncházat tartanak az Óriáspince Rendezvényteremben. A talpalávalót ezúttal a Folker Együttes és a Heveder banda húzza, a házigazda Stefán-Dobai Katalin és Stefán Bence lesz, akik gyimesi táncokat tanítanak. Az este folyamán Péntek Zsuzsa és Csibi Szabolcs felnőtteknek szóló mesemondással, A pakulár meséjével várja a közönséget.

Zene

ROMÁN TANGÓ EST. Ma 19 órától az Árkosi Kulturális Központban (Sepsiszentgyörgy, Zeneház, Olt utca 6. szám) az argentin származású, de immár két évtizede Romániában élő énekesnő, Analia Selis, valamint a nemzetközileg elismert zongoraművész, Ștefan Doniga új, különleges zenei utazásra hívják a közönséget: a két világháború közötti román tangó világába. A jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén 9–15, illetve 17–20 óráig (telefon: 0267 373 651). Egy jegy ára 60 lej.

OPERETT. Zerkovitz Béla Csókos asszony című operettjét adja elő az Operettissimo Kántor Melinda rendezésében december 5-én, pénteken 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Belépők az Andrei Mureșanu Színház jegypénztárában vásárolhatók kedden, szerdán és csütörtökön 16 órától 17.30-ig. * A nagy érdeklődésre való tekintettel a Csárdáskirálynő és a többiek című operettgálát december 19-én két alkalommal, 17 és 19 órától is játsszák a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében a budapesti operettszínház művészei, Oszvald Marika, Peller Károly és Szendi Szilvi. A 17 órai előadásra még lehet belépőt vásárolni az Andrei Mureșanu Színház jegypénztárában kedden, szerdán és csütörtökön 16 órától 17.30-ig.

ADVENTI KONCERT. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban december 11-én, csütörtökön az esti szentmise után 18.46-tól a csíkszeredai Truba-moll együttes megzenésített magyar verseket ad elő.

Hitvilág

MEDJUGORJEI IMACSOPORT. A sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban ma 18 órától kezdődik az elsőcsütörtöki szentmise, amit szentség­imádás követ. A Medjugorjei imacsoport tagjai a bérmálkozókért fognak imádkozni. A szertartások alatt gyónási lehetőség is lesz.

JUBILEUMI HÁLAADÓ SZENTMISE ÁRKOSON. Az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei Árkoson a templomban 6-án, szombaton 11.30-tól hálaadó szentmisével emlékeznek meg a közösség Erdélyben, a Gyulafehérvári Főegyházmegyében való letelepedésének húszéves időszakáról. Az ünnepi szentmisét ft. Urbán Erik OFM minister provinciális mutatja be a megjelent paptestvérekkel egyetemben.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.15-től Zootropolis 2. (magyarul beszélő), 16.30-tól Tafiti (románul beszélő), 18.15-től Bölöni – Az erdélyi legenda (magyar életrajzi dokumentum-portréfilm), 18.30-tól Egykutya (magyar filmdráma), 20.15-től Sirat (román feliratos), 20.30-tól Az idő csapdájában (román feliratos). Honlap: artacinema.ro.

Járjuk be Erdővidéket!

Az újraindított túrasorozaton december 6-án autóbuszos kiránduláson a Szászfölddel, a szászok több száz éves történelmével, kultúrájával, hagyományaival, illetve épített örökségével ismerkednek. Úti cél: Berethalom, Sellenberk, Nagydisznód és Nagyszeben. Túravezető: Dimén Levente. Indulás 7 órakor Barótról a polgármesteri hivatal elől (csatlakozási lehetőség Olaszteleken, Vargyason, Homoródújfaluban).

Könyves parti a Kokojzában

A sepsiszentgyörgyi Okulusz könyvklub december 8-án, hétfőn különleges eseményre várja az olvasni szerető érdeklődőket. Az Olt utcai Kokojzában 17–19 óra között könyvcsere és irodalmi társasjátékok, könyvpatika személyre szabott könyvajánlóval; 18.30–18.50 között 20 perc csendes, közös olvasás; 19–21 óra között könyvklub – Misima Jukio: Élet eladó. További információk az Okulusz Facebook-oldalán.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Mikó Imre utcai 23-as Farmacom gyógyszertár (0267 317 318) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona patika (0372 407 089) teljesít szolgálatot.

Röviden

SZORGOS KEZEK. Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

ÁRAMSZÜNET. Székelyszáldoboson, Bardocon, Olaszteleken ma 9–10.30 és 15.30–17 óráig; Sugásfürdőn ma 10–11 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

DIÁKOK ELŐADÁSA. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Házban ma 18 órától a Bod Péter Tanítóképző XI. osztályos diákjainak előadása látható. Jegyek az in-time.hu oldalon kaphatóak.

ADVENTI BAZÁR. A sepsiszentgyörgyi Waldorf-közösség december 6-án, szombaton 11–14 óráig a Nicolae Colan Általános Iskola tornatermében adventi bazárba várja az érdeklődőket. 11 órától a pedagógusokból és szülőkből alakult kórus ünnepi dallamokkal hív közös éneklésre.

NAGYKORÚSÍTÓ ÜNNEPSÉG. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központban december 5-én, pénteken 17 órától kezdődik a Bod Péter Tanítóképző nagykorúsító ünnepsége.

TERMELŐI VÁSÁR. Sepsiszentgyörgy főterén ezen a hétvégén, december 5–7. között kerül sor a termelői vásárra az Urban-Locato Kft. szervezésében.