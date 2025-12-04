Elhalálozás

Megrendülten, de az Úr akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, testvér, rokon és jó szomszéd,

özv. BODOR ETELKA

életének 88., özvegységének második évében

örökre megpihent.

Drága halottunk földi

maradványait 2025. december 5-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra

a római katolikus temető

ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléke legyen áldott.

A gyászoló család

4335891

„Elfáradtam, megpihenni hozzád megyek, Istenem!”

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, testvér, nagy­bácsi, rokon és jó ismerős,

GYÖRGY ATTILA

szerető szíve életének 45. évében 2025. december 2-án rövid, de türelemmel viselt betegség után

megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi maradványait 2025. december 4-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra az árkosi

ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4335901

Köszönet

Köszönetet mondunk

mindazoknak,

akik drága halottunk,

OLTI IRMA (szül. MÁTHÉ) temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

4335894

Megemlékezés

Életünk egén fénylő csillag voltál, / Úgy elmentél, hogy még nem is szóltál. / Mióta kialudt a te drága fényed, / Pótolhatatlan a te drága lényed. Fájó szívvel emlékezünk id. TÓKOS IMRÉRE halálának első évfordulóján.

Szívünkben örökké élni fogsz.

Bánatos özvegye

és két gyermeke, Imre és Jutka családjukkal együtt

21078

„Tudom, hogy mindent látsz, Te mindig itt leszel, / Fentről nézel, bennünk látszol. / Tudom, hogy mindent látsz, Te mindig itt leszel, / Minden percben ránk vigyázol...” (Bódi László) Fájó szívvel és soha nem múló szeretettel emlékezünk ifj. RÁPOLTI ANDRÁSRA (Mackó) halálának 20. évfordulóján.

Szerettei

1120636

Születésed napján, május 29-én, 47 évesen életed váratlanul véget ért. Nagy bánatot hagytál ránk, örökre elmentél. Bennünk él egy mosolygós arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk senki el nem vehet. Hiányodat feldolgozni soha nem lehet, csak próbálunk fájdalomban élni nélküled. Emléked él és élni fog, amíg a szívünk dobog. Fájó szívvel emlékezünk

drága kislányunkra,

DOMOKOS SZIDÓNIÁRA

halálának hatodik hónapjában. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos szülei

4335899

A te szíved már nem fáj, de a miénk vérzik, mert a fájdalmat és a könnyeket csak az élők érzik. Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben örökre megmarad. Szerető szíved pihen a föld alatt, minden érted hulló könnycsepp nyugtatja álmodat.

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a lisznyói

id. SZÁVULY ISTVÁNRA halálának 16. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1120631

Az élet csendesen megy tovább, de a fájdalom elkísér bennünket egy életen át. Kegyelettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi BÍRÓ ISTVÁNRA halálának tizedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4335887

Egy téli napon életed véget ért, bánatot hagytál rám, örökre elmentél. Ha egy könnycsepp gördül végig az arcomon, az azért van, mert szeretlek és hiányzol nagyon. Bennem él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlem soha senki el nem vehet. Drága édesapánk, elfelejteni soha nem tudunk, csak muszáj az életet élnünk nélküled. Nem hallom a hangod, nem látom az arcod, hiába szólítlak, te már azt nem hallod. Fájó szívvel emlékezünk az árkosi SUCIU GYÖRGYRE halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Szerető lányod és családja

4335902