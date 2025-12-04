Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Orbán Viktor fogadta Ilie Bolojant

2025. december 4., csütörtök, Belföld

Munkalátogatás keretében fogadta tegnap Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten Ilie Bolojant, Románia miniszterelnökét.

  • Fotó: Facebook / Ilie Bolojan
    Fotó: Facebook / Ilie Bolojan

A tárgyalás legfontosabb témája a magyar–román energetikai kapcsolatok megerősítése volt – közölte az MTI. A román kormány tájékoztatása szerint a román és a magyar miniszterelnök „pragmatikus” megbeszélést folytatott tegnap a villamosenergia-összeköttetések bővítéséről. A találkozón Ilie Bolojan és Orbán Viktor számba vette, hogy milyen együttműködésre van szükség a Románia és Magyarország, illetve a régió többi országa – beleértve Ausztriát is – közötti villamosenergia-összeköttetések megerősítéséért. A budapesti megbeszélésen Kelemen Hunor RMDSZ-elnök is jelen volt. A találkozót követően Ilie Bolojan folytatta útját Bécs felé. A román kormányfő Christian Stocker kancellár meghívására hivatalos látogatást tesz Ausztriában.

